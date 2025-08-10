Logo Epoch Times

Sachsen-Anhalt

Messerangriff vor Wohnhaus in Halle: 47-Jährige von Frau tödlich verletzt

Eine 47-jährige Frau ist in Halle/Saale von einer jüngeren Frau mit einem Messer tödlich verletzt worden. Die Verdächtige wurde festgenommen. Sie stand laut Polizei „unter immensen Alkoholeinfluss“.

Der Rettungsdienst rückte aus (Symbolbild).

Redaktion
Eine 47-Jährige ist vor einem Mehrfamilienhaus in Halle von einer Frau mit einem Messer tödlich verletzt worden. Die noch vor Ort gefasste 37-jährige Verdächtige „unter einem immensen Alkoholeinfluss“ gestanden, teilte die Polizei in der Stadt in Sachen-Anhalt am Samstagabend mit.
Die genauen Hintergründe und Abläufe der Tat vom Samstagnachmittag waren den Angaben zufolge noch unklar.
Ersten Erkenntnissen zufolge bedrohte die Verdächtige die ältere Frau auf der Straße vor dem Wohnhaus zunächst verbal und verletzte sie dann mit einem Messer lebensgefährlich. Das Opfer wurde reanimiert, starb später aber auf der Intensivstation eines Krankenhauses.
Ein Anwohner beobachtete das Geschehen auf alarmierte die Polizei, die die 37-Jährige noch am Tatort festnahm. Diese befand sich zunächst in Gewahrsam, die Staatsanwaltschaft beantragte bei Gericht einen Untersuchungshaftbefehl. (afp/red)

