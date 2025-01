Nach Messerangriff auf 13-Jährigen in Kiel: Zwei Verdächtige in Untersuchungshaft

In Kiel kam es bei einem Streit in einer Wohngruppe zu einem Messerangriff auf einen 13-Jährigen. Er wurde lebensgefährlich verletzt. Gegen insgesamt sieben Verdächtige wurden Haftbefehle erlassen, zwei sitzen in Untersuchungshaft.