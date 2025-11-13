Logo Epoch Times

Über 650.000 Opfer

„Operation Endgame“ der Ermittler machte Trojaner und Malware unschädlich

Ermittler in der ganzen Welt haben zusammengearbeitet. Der Erfolg: „Einer der gefährlichsten Stealer und einer der meistgenutzten Trojaner weltweit“ wurden unschädlich gemacht. 180 Server dafür standen in Deutschland.

top-article-image

Zur technischen Infrastruktur von „Rhadamanthys“ gehörte mehr als 1.000 Server weltweit. (Symbolbild)

Foto: Nicolas Armer/dpa

author-image
Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Dank globaler Zusammenarbeit ist Ermittlern ein Schlag gegen die Verbreitung von Schadsoftware gelungen. Man habe „einen der gefährlichsten Stealer und einen der meistgenutzten Trojaner weltweit unschädlich gemacht“, teilten die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität und das Bundeskriminalamt (BKA) mit.

180 Server dafür standen in Deutschland

Solche Systeme nisten sich unbemerkt auf einem Gerät ein und greifen sensible Daten wie Passwörter ab. Ziel war die Abschaltung der technischen Infrastruktur der Malware „Rhadamanthys“, an der den Angaben zufolge weltweit mehr als 1.000 Server beteiligt waren, davon über 180 in Deutschland. Zusätzlich wurden Maßnahmen gegen „VenomRAT“ umgesetzt.
An der „Operation Endgame“ waren Strafverfolgungsbehörden aus den Niederlanden, Frankreich, Dänemark, Belgien und den USA beteiligt. Unterstützung kam von Australien, Kanada, Großbritannien sowie Europol und Eurojust.
650.000 Opfer

Die Strafverfolgungsbehörden stellten kompromittierte Daten von über 650.000 Opfern sicher. Sie seien über Informationsplattformen der Öffentlichkeit zum individuellen Abgleich bereitgestellt worden.
In Griechenland gab es eine Festnahme. Elf Objekte wurden durchsucht, eins davon in Deutschland. Kryptowerte von über 200 Millionen US-Dollar wurden gesperrt.
In Deutschland werden die Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts der Erpressung im besonders schweren Fall sowie der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung im Ausland geführt. (dpa/red)

