Logo Epoch Times

vor 10 Minuten

11.11., 11:11 Uhr: Köln wappnet sich zum Karnevalsauftakt mit Sicherheitsheitskonzept

vor 32 Minuten

Hurrikan „Melissa“ hat Jamaika erreicht

vor einer Stunde

Militärischer Eigenbedarf: Bundeswehr stoppt Umwandlung in zivile Immobilien

vor einer Stunde

Nach Feuergefecht der Hamas: Netanjahu ordnet Angriffe im Gazastreifen an

vor 2 Stunden

Italiener mit 21 gefälschten Ausweisen an Flughafen Köln/Bonn gefasst

vor 2 Stunden

ZDF in Kritik: „Die Tarnung als angebliche Journalisten und Techniker ist eine der perfidesten Methoden der Islamisten"

vor 3 Stunden

Linksextremismus-Verdacht: Stuttgart ermittelt nach Brandanschlägen

vor 3 Stunden

Neue Kernkraftwerke für KI-Energiebedarf: USA investieren 80 Milliarden Dollar

vor 3 Stunden

Ryanair verlangt Smartphone-Boarding, ZDF und Kika gibt es nur noch per HDTV

vor 4 Stunden

Reisebus auf Autobahn in Bayern überfallen: Polizei kennt Tatverdächtigen

Logo Epoch Times
Einer der größten Waffenfunde in NRW

Waffenarsenal in Remscheid: Weitere Waffen hinter Geheimtür entdeckt

In NRW fanden Ermittler nach dem ersten Fund eines Waffenarsenals in Remscheid dort weitere scharfe Waffen. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei in Wuppertal mit. Eine instabile Handgranate wurde zeitnah gesprengt.

top-article-image

Mit den Waffen hätten Kriminelle verheerende Verbrechen verüben können, sagt Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert.

Foto: Federico Gambarini/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Nach dem Fund eines großen Waffenarsenals mit zahlreichen Kriegswaffen in einem Haus im nordrhein-westfälischen Remscheid haben Ermittler dort in einem versteckten Raum weitere scharfe Waffen gefunden.
Der versteckte Raum befand sich hinter einer Geheimtür, die durch einen Tresor verdeckt war, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Wuppertal mitteilten. Dort entdeckten die Ermittler demnach am gestern Nachmittag mehrere scharfe Waffen, Militärgeräte und Handgranaten.
Ob es sich bei den Fundstücken um scharfe Schusswaffen handelt, wird noch untersucht.

Ob es sich bei den Fundstücken um scharfe Schusswaffen handelt, wird noch untersucht.

Foto: Sascha Thelen/dpa

Der Raum war nur mit einem „versteckten Mechanismus“ zu öffnen. Gefunden wurden unter anderem acht Gewehre, neun Kurzwaffen, drei Maschinenpistolen, zwei Handgranaten sowie rund 500 Schuss Munition und weiteres militärisches Zubehör.
Mehr dazu
Spezialisten des Landeskriminalamts stuften die Waffen als einsatzfähig ein. Eine instabile Handgranate war nicht ausreichend transportfähig und musste noch auf Remscheider Stadtgebiet kontrolliert gesprengt werden.
Die Polizei präsentierte sichergestellte Waffen.

Die Polizei präsentierte sichergestellte Waffen.

Foto: Federico Gambarini/dpa

Am Sonntag hatten die Ermittler ein großes Waffenarsenal mit zahlreichen Kriegswaffen in dem Haus in Remscheid ausgehoben. Größtenteils handelte es sich um Waffen aus dem Zweiten Weltkrieg.
Drei mutmaßliche Waffenhändler im Alter von 34 bis 59 Jahren wurden festgenommen. Sie sollen international mit den Waffen gehandelt haben. Die Ermittler sprachen von einem der größten Waffenfunde in Nordrhein-Westfalen. (afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.