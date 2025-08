Stichwaffenangriffe nahe Krankenhaus in Heide: Polizei sucht nach Täter

Nach zwei Stichwaffenangriffen nahe eines Krankenhauses im schleswig-holsteinischen Heide hat die Polizei Ermittlungen unter anderem wegen versuchten Mordes aufgenommen.

Bei den Angriffen eines Unbekannten wurden am Sonntag und Montag eine Frau schwer sowie ein Mann leicht verletzt, wie die Polizei in Itzehoe am Montag mitteilte. Fahndungsmaßnahmen blieben jeweils erfolglos. Die Hintergründe der Angriffe waren den Angaben zufolge noch unklar.

Nach Polizeiangaben attackierte der unbekannte männliche Verdächtige zunächst am Sonntagmorgen eine 40-Jährige im Bereich des Krankenhauses in Heide mit einem spitzen Gegenstand. Sie wurde schwer verletzt, schwebte aber nicht in Lebensgefahr.

Montagfrüh verletzte ein Mann bei einer vergleichbaren Tat vor dem Krankenhaus einen 45-Jährigen mit einem spitzen Gegenstand leicht. Er wurde anschließend in der Klinik ambulant versorgt.

Ein Zusammenhang zwischen beiden Vorfällen sei „anzunehmen“, erklärten die Beamten. Zeugen wurden um Hinweise gebeten. Die Ermittlungen werden wegen des Verdachts des versuchten Mordes und der gefährlichen Körperverletzung geführt. (afp/red)