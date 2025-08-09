Logo Epoch Times

Polizei sucht Zeugen

Tödlicher Unfall bei Nordstemmen

Auf einer Landstraße bei Nordstemmen endet eine Autofahrt für eine 75-Jährige tödlich.

Krankenwagen. Symbolbild.

Foto: Teka77/ iStock

Redaktion
Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der K505 bei Nordstemmen ist am Samstagmittag eine 75-jährige Autofahrerin ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich gegen 11:55 Uhr, als ein 35-jähriger Fahrer aus Richtung Adensen in den Gegenverkehr geriet und mit dem Wagen der Seniorin kollidierte, wie die Polizei am Abend mitteilte.
Die Frau erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Der 35-jährige Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die genaue Ursache des Unfalls ist noch unklar.
Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Wer Angaben zum Unfall machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeikommissariat Sarstedt zu melden. (dts/red)

