Logo Epoch Times

vor 16 Minuten

Keine Bestätigung aus Peking: Wadephul verschiebt seine China-Reise kurzfristig

vor 37 Minuten

Deutscher Luftverkehr wächst im Winter nur langsam

vor einer Stunde

Facebook, Instagram und Tiktok droht EU-Strafe - nicht genug Einblicke in ihre Daten

vor 2 Stunden

Türkischer Oppositionschef bleibt im Amt

vor 2 Stunden

BKA: Organisierte Kriminalität bleibt auf hohem Niveau - weiter Milliardenschaden

vor 2 Stunden

21-Jähriger wollte „Ungläubige“ töten und soll auf Autos geschossen haben - Haftbefehl

vor 3 Stunden

Intel mit Milliardengewinn nach Durststrecke

vor 4 Stunden

Thomas Mann im Exil - ein Panorama von Florian Illies

vor 5 Stunden

Wirtschaftsministerin Reiche in der Ukraine eingetroffen

vor 5 Stunden

Titel für deutschen Bahnrad-WM-Neuling - Silber an Vierer der Frauen

Logo Epoch Times
Heinsberg bei Aachen

Fünf Männer in U-Haft nach mutmaßlicher Gruppenvergewaltigung

Fünf junge Männer sollen eine 17-Jährige in Heinsberg vergewaltigt haben. Die Verdächtigen sitzen in Untersuchungshaft.

top-article-image

Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Vergewaltigung gegen fünf Verdächtige. (Symbolfoto)

Foto: Carsten Rehder/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Nach einer mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung in Heinsberg bei Aachen laufen die Ermittlungen weiter. Die fünf Verdächtigen sitzen in Untersuchungshaft, wie eine Sprecherin der Aachener Staatsanwaltschaft sagte. Die jungen Männer im Alter zwischen 17 und 26 Jahren sollen eine Jugendliche in der Wohnung eines Verdächtigen vergewaltigt haben.
Das Opfer und einer der Beschuldigten hätten sich zuvor persönlich gekannt, sagte die Sprecherin. Nähere Angaben zu den Hintergründen und zum Tatablauf wollte sie nicht machen. Die Verdächtigen seien vier Syrer und eine Person noch ungeklärter Nationalität. Bei dem Opfer handelt es sich nach dpa-Informationen um eine 17-Jährige mit nichtdeutscher Staatsangehörigkeit.
Wegen der Tat hatte es einen größeren Polizeieinsatz gegeben, an dem vorsorglich auch ein Spezialeinsatzkommando beteiligt war. Vier der Männer waren laut Staatsanwaltschaft unmittelbar festgenommen worden, der fünfte hatte sich später der Polizei gestellt. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.