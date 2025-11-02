Koffer in Zug vergessen: Mann fährt außen an Waggon mit auf Abstellgleis

Wegen eines im Zug vergessenen Koffers ist ein Mann in Nordrhein-Westfalen kurzerhand außen an einem Waggon mit in Richtung Abstellgleis gefahren. Nach Angaben der Bundespolizei vom Sonntag entdeckte der überraschte Lokführer den 42-Jährigen am Freitag bei einem Halt auf dem Weg in den Betriebsbahnhof von Dortmund. Der Mann ließ sich erst nach mehrmaliger Ermahnung dazu bewegen, in den Zug zu steigen und zum Bahnhof mitzufahren.

Den Angaben zufolge konnte sich der Lokführer zunächst nicht erklären, wie der 42-Jährige in den gefährlichen Bereich des Betriebsgeländes gelangt war. Erst eine Befragung durch hinzugezogene Bundespolizisten brachte Klarheit, wie die Bundespolizei in Sankt Augustin mitteilte. Demnach hatte der aus Nürnberg stammende Reise seinen Koffer an der Endstation des Zugs im Dortmunder Hauptbahnhof im Waggon vergessen.

Weil sich die Türen bereits schlossen, stieg er nach eigenen Angaben zwischen Lok und letztem Waggon auf den abfahrenden Zug und fuhr mit zum Betriebsbahnhof. Offenbar wollte er dort seinen Koffer an sich nehmen. Videoaufnahmen aus dem Hauptbahnhof bestätigten den Ablauf.

Gegen den Mann wird ermittelt

Bundespolizisten geleiteten den Mann vom Gelände. Seinen Koffer bekam er im Fundbüro der Bahn zurück, weil ein Zugbegleiter diesen bereits gefunden und dort abgegeben hatte. Gegen den bereits polizeibekannten Reisenden wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und Verstoßes gegen die Eisenbahnbau- und -betriebsordnung ermittelt. Die Bundespolizei warnte eindringlich vor den Gefahren in Gleisbereichen.(afp/red)