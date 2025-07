Lidl will Großteil seiner Molkereiprodukte auf höhere Haltungsformstufe umstellen

Die Supermarktkette Lidl will bis Ende des Jahres einen Großteil ihrer Molkereiprodukte auf eine höhere Haltungsformstufe umstellen. Deutschlandweit sollen Quark, frische Schlagsahne, Schmand, körniger Frischkäse und Skyr „mindestens Haltungsstufe 3“ haben, wie Lidl am Donnerstag mitteilte.

Die Milch stammt dann von Kühen, die in Frischtluftställen gehalten werden. Lidl zahle den Landwirten einen Tierwohlzuschlag, um die Mehrkosten auszugleichen.

Lidl: Alle Rohstoffe stammen aus deutscher Landwirtschaft

Der Discounter setze bei der Umstellung weiterhin ausschließlich auf heimische Ware, wie das Unternehmen weiter mitteilte. Das bedeute, dass alle Rohstoffe aus deutscher Landwirtschaft stammen. Lidl ist nach eigenen Angaben der erste Lebensmitteleinzelhändler in Deutschland, der einen Großteil seiner Molkereiprodukte auf die Haltungsformstufe 3 umstellt.

Lidl-Einkaufsleiter Christoph Graf erklärte, der Discounter habe „stets die Bedürfnisse unserer Kunden im Blick“. Für viele Kunden sei Tierwohl ein wichtiges Einkaufskriterium.

Seit 2024 wird ausschließlich Trinkmilch der Stufe 3 angeboten

Die Preisgestaltung sei unabhängig von der Umstellung auf die Haltungsform, heißt es zum Thema Tierwohlstandards bei Lidl. Naturgemäß kosteten Bio-Artikel infolge der höheren Produktionskosten mehr als konventionelle Ware.

Auch Produkte in der Stufe 3, die mehr Platz und Zugang zu frischer Luft in der Tierhaltung erfordert, liegen demnach preislich höher als in den Stufen 1 und 2.

Die Kette bietet nach eigenen Angaben seit 2024 in Deutschland ausschließlich Trinkmilch der Haltungsformstufe 3 und höher an, die zu einhundert Prozent aus Deutschland stammt.

Bis Ende dieses Jahres will Lidl zudem die Hälfte seiner gekühlten Frischfleischartikel und die Hälfte seines Wurstsortiments der Eigenmarke „Metzgerfrisch“ mindestens auf die Haltungsformstufe 3 umstellen.

Bis 2030 sollen alle gekühlten Frischfleisch- und Wurstartikel der Eigenmarke „Metzgerfrisch“ bei ausreichender Warenverfügbarkeit mindestens dieser Haltungsformstufe entsprechen. (afp/red)