Auf dem Weg nach Frankfurt

Lufthansa-Flieger muss wegen „renitentem Passagier“ umdrehen

Eigentlich wollten die 363 Passagiere an Bord einer Lufthansa-Maschine von Chicago nach Frankfurt fliegen. Doch ein auffälliger Passagier machte den Plan zunichte.

Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Wegen eines auffälligen Passagiers hat eine Lufthansa-Maschine außerplanmäßig in Boston landen müssen. Der Flieger war aus Chicago auf dem Weg nach Frankfurt, musste den Flug aber abbrechen, wie eine Sprecherin der Lufthansa bestätigte. „Grund war ein renitenter Passagier.“ Zuvor hatte RTL berichtet.
Was genau im Flugzeug geschah, teilte die Lufthansa nicht mit. RTL berichtete, ein Passagier habe im Flugzeug randaliert und sei auf mehrere Menschen losgegangen. Eine Person wurde demnach leicht verletzt.
Der Vorfall habe sich bereits am Samstag ereignet, teilte die Lufthansa-Sprecherin mit. Nach der Landung in Boston sei der Passagier den örtlichen Behörden übergeben worden. Für die weiteren 362 Passagiere ging es nicht weiter: Laut Lufthansa wurden für sie Hotelübernachtungen organisiert – sie werden auf andere Flüge umgebucht. (dpa/red)

