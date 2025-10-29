Logo Epoch Times

NRW

Nach Messerangriff: Neue Herdecker Bürgermeisterin wird kommende Woche vereidigt

Einen knappen Monat nach dem lebensbedrohlichen Messerangriff auf sie soll die designierte Bürgermeisterin von Herdecke, Iris Stalzer (SPD), nächste Woche in ihr Amt eingeführt werden.

Nach der Messerattacke auf Iris Stalzer gibt es neue Informationen zur Vorgeschichte. (Archivbild)

Die nordrhein-westfälische Stadt Herdecke kündigte am Mittwoch die Vereidigung und Amtseinführung für den Dienstag an. Stalzer soll Anfang Oktober von ihrer Adoptivtochter niedergestochen worden sein, gegen die 17-Jährige gibt es einen Haftbefehl.
Die SPD-Politikerin selbst sagte vergangene Woche dem „Kölner Stadt-Anzeiger“, sie seit wieder so weit genesen, dass sie ihr Amt am 4. November antreten könne. „Ich habe einen klaren Auftrag der Wählerinnen und Wähler und werde diesen Auftrag annehmen“, erklärte sie gegenüber der Zeitung. Dank der „sehr guten Erstversorgung und der sehr guten Versorgung in der Klinik“ sei sie schnell genesen.
Der Messerangriff soll sich in Stalzers Wohnhaus ereignet haben. Rettungskräfte fanden die 57-Jährige dort mit „mehreren Messerstichen“ verletzt und nicht ansprechbar. Bei einer Vernehmung belastete Stalzer dann ihre Adoptivtochter.
Stalzer hatte am 28. September die Stichwahl um das Bürgermeisteramt in Herdecke gewonnen. Sie ist Rechtsanwältin und saß bereits vor der Kommunalwahl im Herdecker Stadtrat. Wie die Stadt nun weiter mitteilte, beginnt die offizielle Amtszeit Stalzers bereits am Samstag. Sie übernehme die Leitung von rund 380 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und den Vorsitz im Stadtrat. (afp)

