Logo Epoch Times

vor 27 Minuten

Sudan: Mindestens 63 Menschen in belagerter Stadt Al-Faschir in einer Woche verhungert

vor einer Stunde

Österreich: Mann springt auf fahrenden Schnellzug auf und fährt außen mit

vor 2 Stunden

Erdbeben der Stärke 6,1 erschüttert Westen der Türkei

vor 3 Stunden

Südfrankreich: Großbrand in weiten Teilen gelöscht

vor 4 Stunden

„Starker Tobak“: Bas verteidigt Merz in Streit um Teilstopp von Waffenlieferungen an Israel

vor 5 Stunden

Londoner Polizei: Über 520 Festnahmen bei Protest für verbotene propalästinensische Gruppe

vor 5 Stunden

Deutsche Hockey-Teams mit verheißungsvollem EM-Start

vor 6 Stunden

Kurswechsel: Merz-Botschaft an Netanjahu – CSU fühlt sich übergangen

vor 7 Stunden

Ukraine meldet Rückeroberung von Dorf bei Sumy

vor 9 Stunden

Ökonomin Grimm für Leistungskürzungen bei Sozialversicherungen

Logo Epoch Times
Die Cranger Kirmes

NRW: Teil von Kirmes-Gondel fällt auf Besucher und verletzt ihn

Die Cranger Kirmes ist das größte Volksfest in NRW. Am letzten Tag gab es einen Unfall: Die Abdeckung einer Kirmes-Gondel löste sich am Abend und fiel auf einen Besucher. Der Mann kam in eine Klinik.

top-article-image

Am letzten Tag der Cranger Kirmes gab es einen Unfall. (Archivbild)

Foto: Fabian Strauch/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Auf der Cranger Kirmes in Herne ist am Abend ein Besucher von einer abgestürzten Gondelabdeckung getroffen und leicht verletzt worden. Er kam ins Krankenhaus, sagte ein Sprecher des Volksfestes.
Die rückseitige Abdeckung einer Gondel des Fahrgeschäfts „Predator“ habe sich gelöst und den Mann in der Nähe leicht an der Schläfe verletzt. Eine Augenzeugin des Unfalls habe vor Schreck begonnen, zu hyperventilieren. Beide seien schnell vor Ort vom Rettungsdienst behandelt worden.
Mehr dazu
Das Fahrgeschäft selbst wurde abgesperrt, es musste seinen Betrieb einstellen. Bevor es wieder an Start geht, werde es vom Tüv begutachtet, sagte der Kirmessprecher.
Die Cranger Kirmes ist das größte Volksfest in NRW, im Schnitt kommen jährlich rund vier Millionen Besucher. Bei der Eröffnung in diesem Jahr war auch Vizekanzler Lars Klingbeil beim traditionellen Fassanstich dabei. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.