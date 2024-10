Gesellschaft 57 Festnahmen

Berlin: Zwölf Polizisten bei pro-palästinensischen Demonstrationen verletzt

Bei pro-palästinensischen Demonstrationen sind am Samstag in Berlin zwölf Polizisten verletzt worden. Insgesamt 57 Demonstranten wurden vorübergehend festgenommen, wie die Berliner Polizei am Sonntag mitteilte.