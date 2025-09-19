Logo Epoch Times

Branche in Pause

ifo: Geschäftsklima im Wohnungsbau verschlechtert

Die Stornierungsquote im Wohnungsbau ist gestiegen, der Auftragsmangel für Unternehmen leicht gesunken. Sowohl die Erwartungen der Unternehmen als auch die Einschätzungen der aktuellen Lage verschlechterten sich.

top-article-image

Während der Bauarbeiten am Magdeburger Domviertel 2017 (Symbolbild).

Foto: Heiko119/iStock

Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Die Stimmung im Wohnungsbau hat sich im August wieder eingetrübt. Der ifo-Geschäftsklimaindex fiel von -24,2 auf -26,3 Punkte, wie das ifo-Institut mitteilte.
Sowohl die Erwartungen der Unternehmen für die kommenden Monate als auch die Einschätzungen zur aktuellen Lage verschlechterten sich.
„Der vorsichtige Stimmungsaufschwung der vergangenen Monate hat eine Pause eingelegt“, sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der ifo-Umfragen. „Es dauert noch bis die gestiegenen Baugenehmigungen sich in der Auftragslage widerspiegeln.“
Der Anteil der Firmen mit Auftragsmangel sank leicht von 46,1 auf 45,7 Prozent. Trotz des Rückgangs bleibt das Niveau hoch.
Gleichzeitig stieg die Stornierungsquote von 8,2 auf 8,5 Prozent. „Die Unternehmen kämpfen weiter mit einer schwachen Nachfrage“, so Wohlrabe. „Die angedachten politische Maßnahmen entfalten bislang kaum Wirkung. Auch die bei den Wohnungsbaukrediten gibt es noch Luft nach oben. Die Branche muss weiterhin geduldig sein.“ (dts/red)

