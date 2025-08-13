Mehrere Kabel der deutschen Bahn sind durchtrennt worden – Sabotage nicht ausgeschlossen

Im bayerischen Oberfranken hat es einen möglichen Anschlag auf den Bahnverkehr gegeben. Es seien im Bereich des Coburger Bahnhofs von unbekannten Tätern am Dienstag mehrere Kabel für die Weichen- und Signalsteuerung durchtrennt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Ein Sabotageakt könne nicht ausgeschlossen werden, dies sei Gegenstand der Ermittlungen.

Der Sachschaden beträgt nach ersten Erkenntnissen etwa 20.000 Euro. Aufgrund der gestörten Steuerung sei es auf der Bahnstrecke Richtung Rödental zu Einschränkungen im Nah- und Fernverkehr gekommen. Die Polizei bat mögliche Zeugen, sich zu melden. Es laufe außerdem die Spurensicherung.

Vor knapp zwei Wochen hatte ein Brandanschlag auf ein Stellwerk auf der Bahnstrecke Duisburg-Düsseldorf zu erheblichen Beeinträchtigungen des Bahnverkehrs geführt. (afp/red)