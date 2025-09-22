Die Teilung der Erde - von Friedrich Schiller

Die Teilung der Erde

Nehmt hin die Welt! rief Zeus von seinen Höhen

Den Menschen zu, nehmt, sie soll euer sein.

Euch schenk ich sie zum Erb und ewgen Lehen,

Doch teilt euch brüderlich darein.

Da eilt was Hände hat, sich einzurichten,

Es regte sich geschäftig jung und alt.

Der Ackermann griff nach des Feldes Früchten,

Der Junker birschte durch den Wald.

Der Kaufmann nimmt, was seine Speicher fassen,

Der Abt wählt sich den edeln Firnewein,

Der König sperrt die Brücken und die Straßen,

Und sprach, der Zehente ist mein.

Ganz spät, nachdem die Teilung längst geschehen,

Naht der Poet, er kam aus weiter Fern.

Ach! da war überall nichts mehr zu sehen,

Und alles hatte seinen Herrn!

Weh mir! So soll denn ich allein von allen

Vergessen sein, ich, dein getreuster Sohn?

So ließ er laut der Klage Ruf erschallen,

Und warf sich hin vor Jovis Thron.

Wenn du im Land der Träume dich verweilet,

Versetzt der Gott, so hadre nicht mit mir.

Wo warst du denn, als man die Welt geteilet?

Ich war, sprach der Poet, bei dir.

Mein Auge hing an deinem Angesichte,

An deines Himmels Harmonie mein Ohr.

Verzeih dem Geiste, der, von deinem Lichte

Berauscht, das Irdische verlor!

Was tun! spricht Zeus, die Welt ist weggegeben,

Der Herbst, die Jagd, der Markt ist nicht mehr mein.

Willst du in meinem Himmel mit mir leben,

Sooft du kommst, er soll dir offen sein

Friedrich Schiller (1759–1805)