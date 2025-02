59 Millionen US-Dollar für Migranten in Luxushotels: US-Behörde FEMA unter Druck – Trump fordert Reformen

Die Abteilung für Regierungseffizienz (DOGE) unter der Leitung von US-Milliardär Elon Musk will einen weiteren Skandal rund um die Katastrophenschutzbehörde FEMA aufgedeckt haben. So soll die Einrichtung 59 Millionen US-Dollar für die Unterbringung undokumentierter Einwanderer ausgegeben haben. Die Betreffenden hätten den in der Vorwoche entdeckten Unterlagen zufolge in „Luxushotels“ gelebt.

Musk erklärte am Montag, 10. Februar, auf seiner Social-Media-Plattform X, die Überweisung des Geldes verstoße gegen das Gesetz und eine Durchführungsverordnung des Präsidenten. Weiter äußerte er:

Es werde noch am selben Tag eine Rückforderung gestellt, so Musk. Der amtierende Administrator der FEMA, Cameron Hamilton, dankte dem DOGE-Team für den Hinweis und erklärte:

„Mit Wirkung von gestern wurden alle diese Zahlungen von der FEMA ausgesetzt. Das Personal wird zur Rechenschaft gezogen werden.“

Hamilton erklärte, es sei ein Fehler des US-Kongresses gewesen, in den Jahren 2023 und 2024 die FEMA mit einer solchen Aufgabe zu belasten, wie dies in entsprechenden Gesetzen geschehen sei. Dies „hört jetzt auf“, so der neue Leiter des Katastrophenschutzes.

The @DOGE team just discovered that FEMA sent $59M LAST WEEK to luxury hotels in New York City to house illegal migrants.

Sending this money violated the law and is in gross insubordination to the President’s executive order.

That money is meant for American disaster relief…

— Elon Musk (@elonmusk) February 10, 2025