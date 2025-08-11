Logo Epoch Times

vor 10 Minuten

Oberstes Gericht ordnet Einfangen von zehntausenden Straßenhunden in Neu Delhi an

vor 29 Minuten

Kolumbianischer Präsidentschaftskandidat Uribe zwei Monate nach Attentat gestorben

vor 40 Minuten

Tod eines Jugendlichen in JVA beschäftigt Saarland

vor einer Stunde

Polizei, Zoll, Schulen: Dem Staat fehlen laut Beamtenbund 600.000 Beschäftigte

vor 2 Stunden

Exportwirtschaft schätzt den Osten – Polen im Fokus

vor 2 Stunden

Behörden in Südeuropa beschlagnahmen sieben Tonnen Muscheln

vor 2 Stunden

Eurowings-Chef: Airlines ziehen ihre Flugzeuge ab – Gebühren in Deutschland zu hoch

vor 3 Stunden

Neuer Tourismusrekord: 223 Millionen Übernachtungen im ersten Halbjahr

vor 3 Stunden

Über 11.800 Abschiebungen im 1. Halbjahr – jeder Neunte war zwischen 6 und 18 Jahren alt

vor 3 Stunden

Kampf um die (Brat)Wurst? – Forscher finden uralte Urkunde

Logo Epoch Times
Ab 16. August

Bis 18.000 Euro: Italien droht mit drastischen Strafen für Müll aus dem Auto

Die Plastikflasche oder die Zigarette einfach aus dem Fenster werfen? Das kann in Italien nun richtig teuer werden. Im Extremfall werden bis zu 18.000 Euro fällig – auch bei ausländischen Urlaubern.

top-article-image

Das Entsorgen von Zigaretten aus dem Auto kann in Italien künftig teuer werden – bis zu 1.188 Euro.

Foto: Paul Zinken/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

In Italien drohen bei der illegalen Entsorgung von Müll aus dem Auto künftig drastische Strafen. Im Extremfall kann es nach einer ab 16. August in Kraft tretenden Verordnung bis zu 18.000 Euro kosten, wenn Autofahrer einen Müllsack aus dem Fenster ihres Fahrzeugs einfach auf die Straße oder an den Straßenrand werfen.
Dabei spielt es keine Rolle, ob das Auto steht oder fährt. Bei Taschentüchern, Plastikflaschen oder Zigarettenkippen werden bereits bis zu 1.188 Euro fällig.

Dreck an vielen Straßen

Falls Autofahrer ihren Müll in einem Naturschutzgebiet oder einer anderweitig geschützten Umgebung wegwerfen, sind auch der Entzug des Führerscheins und Gefängnisstrafen möglich.
Mehr dazu
Zudem müssen die Verursacher nicht mehr wie früher von der Polizei auf frischer Tat ertappt und angehalten werden. Künftig reicht es bereits aus, wenn die Tat über eine der in Italien zahlreich vorhandenen Überwachungskameras aufgezeichnet wird.
In Italien wird vielfach Müll einfach auf die Straße gekippt – sowohl innerhalb von Städten als auch auf Landstraßen und Autobahnen. An manchen Straßen, auch in Gebieten mit viel Fremdenverkehr, sieht es aus wie auf einer Deponie. Die neue Regelung gilt auch für ausländische Urlauber. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.