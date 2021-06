Brüssel plant zentrales Digital-Archiv für alle Ausweise und Dokumente der EU-Bürger

Erstellung einer digitalen Identität in einem Archiv. Foto: iStock

Die EU-Kommission will ein europäisches digitales Ausweissystem einführen. Ihr schwebe „eine Art sicherer Ordner“ vor, um Personalausweis, Führerschein, Diplome und andere wichtige Dokumente digital abzulegen, sagte Kommissionsvizepräsidentin Margrethe Vestager am Donnerstag. Damit könne den Bürgern die Nutzung von Online-Diensten überall in der EU erleichtert werden.

Diese digitale Identität – von der Kommission EUiD genannt – könnte demnach im Online-Banking, Online-Handel oder im Umgang mit Behörden zum Einsatz kommen. So soll nach Angaben der Behörde etwa das Anmieten einer Wohnung oder die Eröffnung eines Bankkontos außerhalb des Heimatlandes vereinfacht werden.

„Die europäische digitale Identität wird es uns ermöglichen, in jedem Mitgliedstaat das zu tun, was wir zu Hause tun – ohne zusätzliche Kosten und mit weniger Hindernissen“, sagte Vestager. „Und zwar auf eine sichere und transparente Weise.“

Industriekommissar Thierry Breton nannte das Projekt „eine Art digitaler Tresor, in den wir das hineinlegen, was wichtig und mit unserer Identität verbunden ist“. Sicherheit und Datenschutz stünden daher im Fokus des Vorhabens, versicherte er.

Technisch soll das neue System auf nationalen Lösungen basieren, die auf europäischer Ebene verknüpft werden. Regierungen und Privatunternehmen in mehreren EU-Ländern arbeiten schon seit längerem an technischen Lösungen, um sich digital auszuweisen. 14 der 27 Mitgliedstaaten haben Brüssel bereits die Einführung nationaler elektronischer Identifizierungssysteme gemeldet.

Der digitale Wandel ist eine der obersten Prioritäten der Europäischen Kommission. Die Brüsseler Behörde hat sich insbesondere zum Ziel gesetzt, dass bis 2030 alle öffentlichen Dienste der EU online verfügbar sein sollen und alle Bürger Zugang zu einer elektronischen Patientenakte haben. (afp)

