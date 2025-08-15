Logo Epoch Times

Zug erfasst Fahrzeug an Bahnübergang

Dänemark: Mehrere Verletzte bei Zugunglück

Nahe einer dänischen Kleinstadt entgleist ein Zug, mehrere Menschen werden verletzt. Vieles ist noch unklar.

In Dänemark kam es zu einem Zugunfall. (Symbolbild)

Redaktion
Bei einem Zugunfall nahe der dänischen Kleinstadt Tingleff sind ersten Erkenntnissen zufolge mehrere Menschen verletzt worden. Das teilte die örtliche Polizei in einem X-Beitrag mit. Der Personenzug sei in der Region Südjütland zwischen Kliplev und Tingleff entgleist. Rettungskräfte und Polizei seien mit einem Großaufgebot vor Ort.
Nach Angaben der Eisenbahnbehörde Banedanmark hat der Zug ein Fahrzeug an einem Bahnübergang erfasst. Daraufhin sei es zu dem Unfall gekommen. Wie viele Menschen verletzt wurden, war zunächst unklar.
Tingleff befindet sich nahe der deutschen Grenze etwa 25 Kilometer von Flensburg entfernt.
Medienberichten zufolge setzt die Polizei vor Ort Drohnen und Hunde ein. Die Dänische Staatsbahn DSB teilte in einem X-Beitrag mit, dass der Zugverkehr zwischen Tingleff und der Stadt Sonderburg für den Rest des Tages und auch am Samstag eingestellt worden sei. (dpa/red)

