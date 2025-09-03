Logo Epoch Times

Sicherheitsgarantien

Elysée: Telefonat mit Trump im Anschluss an Treffen der „Koalition der Willigen“ geplant

Am Donnerstag trifft sich die „Koalition der Willigen“ in Paris für Beratungen über den Ukrainekrieg und Sicherheitsgarantien. Anschließend ist nun auch ein Telefonat mit US-Präsident Donald Trump geplant.

Die sogenannte Koalition der Willigen berät sich am Donnerstag in Paris. (Archivbild)

Foto: Kay Nietfeld/dpa

Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und seine europäischen Verbündeten planen nach ihren Beratungen am Donnerstag in Paris ein Telefonat mit US-Präsident Donald Trump. Das Gespräch finde um 14.00 Uhr im Anschluss an das Treffen der sogenannten Koalition der Willigen statt, teilte der Elysée-Palast am Mittwoch mit. Für 15.00 Uhr sei eine Pressekonferenz in Paris geplant.
Die „Koalition der Willigen“, zu der etwa 30 überwiegend europäische Staaten zählen, berät am Donnerstag ab 10.30 Uhr über Sicherheitsgarantien im Falle eines Waffenstillstands in der Ukraine. Selenskyj, EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und weitere Staats- und Regierungschefs werden dazu in Paris erwartet. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und andere Spitzenpolitiker nehmen per Videoschalte teil.
Ziel des Treffens ist nach Angaben des Elysée-Palasts vor allem eine Botschaft an die USA, dass die Koalition der Willigen „bereit“ sei, ihren Teil zu den Sicherheitsgarantien zu leisten. Dies solle die USA motivieren, den Druck auf Russland zu erhöhen, einen Waffenstillstand zu erreichen.
Nach mehreren Gesprächsrunden von Unterhändlern aus Russland und den USA hatte Trump Mitte August den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu Gesprächen in Alaska empfangen. Ein Durchbruch wurde dabei nicht erzielt. Das von Trump in Aussicht gestellte persönliche Treffen zwischen Putin und Selenskyj zeichnet sich weiterhin nicht ab. (afp/red)

