Gegenzölle pausiert – Brüssel reagiert auf Zoll-Einigung

Nach der Zoll-Einigung von EU-KommissionspräsidentinUrsula von der Leyen und US-Präsident Donald Trump setzt Brüssel seine für ein Scheitern der Verhandlungen geplanten Gegenzölle nun auch offiziell aus. Die EU-Kommission habe das dafür „notwendige rechtliche Verfahren angenommen“, sagte ein Sprecher am Dienstag. Die Gegenzölle hätten am 7. August in Kraft treten sollen.

Geplant waren Aufschläge auf US-Produkte im Wert von insgesamt 93 Milliarden Euro – darunter Soja, Flugzeuge oder Autos. Von der Leyen und Trump einigten sich Ende Juli in Schottland auf ein Handelsabkommen. Demnach werden künftig 15 Prozent Zoll auf fast alle Importe aus der EU fällig. Diese Aufschläge sollen ab dem 7. August gelten.

Die EU schloss am Dienstag nicht aus, die Gegenzölle wieder zu aktivieren, sollte es im Zollstreit mit der Trump-Regierung zu neuen Wendungen kommen: „Wir legen (diese Maßnahmen) zurück in die Gefriertruhe, aber wir können sie immer wieder hervorholen“, sagte ein EU-Beamter, der anonym bleiben wollte, der Nachrichtenagentur AFP. (afp/zk)