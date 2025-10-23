Logo Epoch Times

vor 3 Minuten

Bundesverwaltungsgericht erlaubt Abschiebung eines Syrers nach Griechenland

vor 9 Minuten

Vogelgrippe in Betrieb im Alb-Donau-Kreis: 15.000 Tiere werden geschlachtet

vor 21 Minuten

Weißes Haus: Trump trifft Xi kommenden Donnerstag bei Apec-Gipfel

vor 32 Minuten

Angeschossener Bundeswehrsoldat in Bayern: Polizei war über Übung informiert

vor 43 Minuten

Fünf Verdächtige: Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Gruppenvergewaltigung

vor einer Stunde

Telekom-Tochter unterstützt Trumps Ballsaal im Weißen Haus mit Geldspende

vor einer Stunde

Trump: Bei Annexion des Westjordanlands verliert Israel Unterstützung der USA

vor 2 Stunden

Putin kritisiert US-Sanktionen, warnt vor Tomahawk-Lieferung

vor 2 Stunden

18 Sekunden: Litauen meldet Luftraumverletzung durch russische Flugzeuge

vor 4 Stunden

Ukraine-Krieg: Treffen der Koalition der Willigen in London

Logo Epoch Times
EU-Gipfel

EU-Staaten für Mindestalter in sozialen Netzen

Alt genug für Tiktok, Instagram und Co.? In der EU mehren sich die Stimmen für Altersgrenzen auf Social Media. Nun sprechen sich auch die Mitgliedstaaten dafür aus - mit einem entscheidenden Zusatz.

top-article-image

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte der Debatte mit ihrer Forderung nach einer Altersgrenze in den sozialen Medien zuletzt neuen Auftrieb gegeben. (Symbolbild)

Foto: Annette Riedl/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 2 Min.

Lesedauer: 2 Min.

Die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten sprechen sich für Altersgrenzen auf Plattformen wie Tiktok und Facebook aus – wollen ihre nationalen Zuständigkeiten aber nicht an Brüssel abgeben.
Es sei wichtig, Minderjährige im digitalen Raum zu schützen, unter anderem durch ein Mindestalter für den Zugang zu sozialen Medien, heißt es in einer beim EU-Gipfel in Brüssel beschlossenen Erklärung.
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte der Debatte mit ihrer Forderung nach einer Altersgrenze in den sozialen Medien zuletzt neuen Auftrieb gegeben. Eine Expertengruppe sollte demnach bis Ende des Jahres über das beste Vorgehen für Europa beraten. Es könne und müsse mehr getan werden, um Kinder im Internet besser zu schützen, sagte ein Kommissionssprecher.
Von der Leyen verglich mögliche Altersvorgaben für Social Media mit denen für Tabak und Alkohol. Die deutsche Politikerin nannte zudem Australien als mögliches Vorbild. Dort ist es bereits beschlossene Sache, dass Jugendliche künftig erst ab 16 Jahren Plattformen wie X, Tiktok, Facebook und Instagram nutzen dürfen.
Mehr dazu

EU-Kommission bereitet Verifizierungs-App vor

In Deutschland ist das Thema umstritten. Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) hatte sich ebenfalls für ein Mindestalter ausgesprochen. Auch die Grünen-Chefin Franziska Brantner befürwortet die Idee. CSU-Chef Markus Söder hingegen argumentierte: Ein Verbot mache Tiktok, Instagram und Co. eher noch interessanter für Jugendliche und Kinder.
An den technischen Voraussetzungen für Altersbeschränkungen arbeitet die EU bereits. Denn die Europäische Kommission entwickelt eine Verifizierungs-App zum Jugendschutz. Das Ziel: verlässliche Altersnachweissysteme für Inhalte, die nicht für Kinder und Jugendliche geeignet sind. (dpa/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.