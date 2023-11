Fünf Tote bei Absturz von US-Militärflugzeug bei Übungsflug über dem Mittelmeer

Keiner der fünf Soldaten an Bord habe überlebt, teilte das Europakommando der US-Streitkräfte (Eucom) am Sonntag mit. Die Maschine hatte den Angaben zufolge während eines Trainingsflugs am Freitag eine „Panne“ erlitten und war ins Meer gestürzt.

Zum Flugzeugtyp und zum genauen Ort des Übungsflugs machte Eucom zunächst keine Angaben. Nach dem Beginn des Krieges zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas im Gazastreifen hatten die USA ihre Militärpräsenz in der Region erhöht und unter anderem den Flugzeugträger „USS Gerald R. Ford“ und mehrere Kriegsschiffe ins östliche Mittelmeer entsandt. (afp)