Gegenveranstaltung zu COP26 stellt „Net Zero“-Agenda infrage

Während die Besorgnis wächst, abweichende Meinungen zum Klimawandel könnten unterdrückt werden, hat eine Gruppe von Analysten und Experten kurz vor Beginn des COP26-Klimagipfels in Glasgow die Klimapolitik der UNO auf einer Gegenveranstaltung unter die Lupe genommen.

Die Veranstaltung findet zu einem Zeitpunkt statt, an dem die „Net Zero“-Strategie weltweit umgesetzt wird und Klima-Investitionen in noch nie da gewesener Höhe angekündigt wurden.

Jane Werrell von NTD traf sich mit Rednern des Climate Reality Forum in Glasgow.



„Während die Staats- und Regierungschefs und Tausende andere Menschen zum Klimagipfel nach Glasgow kamen, fand hier zur gleichen Zeit eine Gegenveranstaltung zum COP26-Forum statt. Gastgeber war der amerikanische Thinktank Heartland Institute mit Experten aus Großbritannien, Europa und den USA. Sie fordern eine genauere Überprüfung der Klimapolitik und stellen infrage, wie umweltfreundlich diese Politik der UNO tatsächlich ist.“ – Jane Werrell, NTD News, Glasgow.

„Ich mache mir große Sorgen um die Umwelt. Deshalb bin ich gegen Kohlendioxid-Beschränkungen, denn die vorgeschlagene Lösung ist Wind- und Solarenergie, die beide extrem negative Umweltauswirkungen haben. Eine von Experten geprüfte Studie von Wissenschaftlern der Harvard-Universität kommt zu dem Ergebnis, dass man ein Drittel unseres Landes mit Windturbinen bedecken müsste, um die konventionelle Elektrizität in Amerika durch Windturbinen zu ersetzen. Wenn man elektrifizierte Fahrzeuge vorschreibt, müsste man das halbe Land damit ausstatten, was für die Tierwelt, die Ökosysteme, unsere natürliche Schönheit und alles, was man an der Umwelt schätzt, absolut verheerend wäre“, sagt James Taylor, Präsident Heartland Institute, USA.

Die Forscher sind geteilter Meinung, ob Solarzellen gut für die Umwelt sind oder nicht.

Lord Monckton vertritt die Ansicht, dass die „Net Zero“-Strategie der UNO unterm Strich alles noch schlimmer macht.

„Wenn das Ziel darin besteht, die CO₂-Menge in der Atmosphäre zu reduzieren, dann sind Wind- und Solarenergie nicht der beste Weg. Die Solarenergie hat ein zusätzliches Problem: Die 6.000 Grad Celsius, bei denen das Polysilizium gebrannt werden muss, verbrauchen bei der Herstellung des Solarpanels so viel Energie, dass es während seiner gesamten Lebensdauer nicht so viel Energie produziert, wie für die Herstellung des Solarpanels benötigt wurde. Das bedeutet, dass alle Solarmodule netto mehr CO₂ in die Atmosphäre einbringen.” – Lord Christopher Monckton, 3. Viscount Monckton of Brenchley, Politiker, UK.

Es gibt auch unterschiedliche Ansichten darüber, wie viel von der Veränderung der Erdtemperatur tatsächlich durch die Menschheit verursacht wird.

An zwei Tagen präsentierte das Forum Daten und wissenschaftliche Erkenntnisse, die dem „Alarmismus“ des UNO-Gipfels widersprechen.

Die Forscher sind besorgt darüber, dass es keine offene wissenschaftliche Debatte über die Politik zum Klimawandel gibt.

„Was auch immer die eigene politische Agenda ist, es ist immer hilfreich, wenn Menschen sie infrage stellen und schwierige Fragen stellen. Aber es gibt jetzt eine solche Dynamik, ein solches Gruppendenken auf der COP-Konferenz, dass sie diese Fragen nicht stellen können. Das ist es, was wir hier im Climate Reality Forum tun.“ – Harry Wilkinson, Leiter der Politik-Abteilung, Net Zero Watch.

Sie stellen auch Fragen zu den Menschenrechten in der Produktionskette von Solarzellen.

„China hat im Grunde genommen ein Monopol auf Kobalt aus dem Kongo. Gruppen wie Amnesty International sprechen die dortige Kinderarbeit immer wieder an. Dann gehen sie nach China, zu den Solarzellenpaneelen, zu den uigurischen Sklaven, den muslimischen uigurischen Sklaven in China, die für die Produktion benutzt werden. Und die Biden-Regierung ist bereit, China bei allen Menschenrechtsverletzungen völlig freizusprechen, wenn Peking nur die Klimaagenda unterzeichnet. Was hier also passiert, ist, dass die Menschen bereit sind, Energie aus Ländern zu beziehen, die feindliche Regime sind und Länder mit einer schrecklichen Menschenrechtsbilanz und schrecklichen Umweltstandards, alles wegen dieser utopischen Vision, dass wir den Klimawandel stoppen werden.“ – Marc Morano, Herausgeber, Climate Depot, USA.

Craig Rucker von CFACT sagt, die wirtschaftlichen Kosten, die mit der Umstellung auf die „Net Zero“-Politik verbunden sind, könnten bei den Wählern unpopulär sein.

„Ich denke, es gibt eine Diskrepanz, ich denke, unter denen, die vielleicht zur gebildeten Elite gehören, vielleicht Regierungsbeamte, die gleiche Dichotomie, die man in den Vereinigten Staaten sieht, gibt es eine Menge Unterstützung von der Art von Intellektuellen. Aber an der Basis, bei den Klempnern, den Arbeitern, den Zimmerleuten, das sind viele der Leute, auf die wir in Prestwick verzichtet haben. Ich denke, sie durchschauen es. Und sie sind nicht dafür, dass ihr Land die Energiepreise in die Höhe treibt, und ich glaube nicht, dass sie den Klimaalarm-Quatsch glauben, dass wir alle in 12 Jahren sterben werden.“ – Craig Rucker, Präsident, Committee For A Constructive Tomorrow, USA.

„Und auch im britischen Parlament könnte Boris Johnson vor einer politischen Herausforderung stehen, da die Abgeordneten kürzlich eine “Net Zero”-Kontrollgruppe gebildet haben“, sagt Jane Werrel, NTD News, Glasgow.

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!