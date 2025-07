Großbritannien nimmt diplomatische Beziehungen zu Syrien wieder auf

Ein Plakat der israelischen Sicherheitsinitiative „Koalition für regionale Sicherheit“ zeigt (l-r) König Abdullah II. (Jordanien), Präsident Joseph Aoun (Libanon), Ahmed al-Sharaa (syrischer Interimspräsident), Mahmud Abbas (Palästinenserführer), Präsident Abdel Fattah al-Sisi (Ägypten), Mohammed bin Salman (Saudi-Arabien), US-Präsident Donald Trump, Benjamin Netanjahu (Israel), Scheich Mohamed bin Zayed al-Nahyan (VAE), Sultan Haitham bin Tariq al-Said (Oman), König Mohammed VI. (Marokko) und König Hamad bin Isa al-Khalifa (Bahrein), mit dem hebräischen Slogan „a time for war, a time for settlement; Jetzt ist die Zeit für den ‚Abrahamischen Pakt‘“ am 26. Juni 2025 in Tel Aviv.

Foto: Jack Guez/AFP via Getty Images