Hamas übergibt andere Leiche als vereinbart

Die islamistische Terrororganisation Hamas hat nach israelischen Angaben mit der Übergabe einer falschen Leiche gegen die Waffenruhevereinbarung verstoßen. „Dies ist eine anonyme, nicht identifizierte Leiche“, teilte Israels Armee in der Nacht nach forensischen Untersuchungen mit.

Dies sei ein schwerer Verstoß gegen die Vereinbarung, vier getötete Geiseln zu übergeben. Bei zwei Kinderleichen handele sich um die vor mehr als 16 Monaten in den Gazastreifen verschleppten Kfir und Ariel Bibas. Bei der am Vortag ebenfalls übergebenen Frauenleiche handele es sich jedoch nicht um ihre Mutter Schiri.

„Wir fordern, dass die Hamas Schiri mit allen anderen unserer Geiseln zurückgibt“, hieß es in der Mitteilung der Armee weiter. Israel habe diese Forderung auch in einer dringenden Botschaft an die Vermittler erhoben und darin protestiert, dass die Hamas gegen die Vereinbarungen verstoßen habe, berichtete die israelische Nachrichtenseite „ynet“.

US-Außenminister Marco Rubio forderte zuvor, die Hamas müsse „ausgerottet“ werden und die sofortige Rückgabe aller Geiseln verlangt.

On October 7, 2023, terrorists in Gaza abducted a mother, her child, her infant son, and an 83 year old man and murdered them. More than 500 days later, Hamas returned them to Israel in coffins. We extend our deepest sympathies for the victims‘ families who have suffered the…

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) February 20, 2025