Hisbollah: Nach Grenzübertritt israelischer Soldaten Sprengköprer gezündet

Die proiranische Hisbollah-Miliz im Libanon hat nach eigenen Angaben nach einem Grenzübertritt israelischer Soldaten „Sprengkörper“ gezündet. Die Hisbollah teilte am Montag mit, Hisbollah-Kämpfer hätten „Sprengsätze im Gebiet Tal Ismail“ in der Nähe der israelischen Grenze platziert, die explodiert seien, als israelische Soldaten „die Grenze überquerten“.

Die israelische Armee erklärte, vier ihrer Soldaten seien in der Nacht „im Einsatz in einem Gebiet an der Nordgrenze“ verletzt worden. Einer von ihnen sei „nach einer Explosion unklarer Herkunft schwer verletzt“.

Israel untersucht Vorfall

Die israelische Armee machte keine Angaben dazu, auf welcher Seite der Grenze die Soldaten verletzt wurden. Auf Nachfrage der Nachrichtenagentur AFP erklärte sie lediglich, es sei eine „Untersuchung im Gange“.

Es ist das erste Mal, dass die proiranische Miliz einen derartigen Vorfall meldete. Seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas am 7. Oktober kommt es im Grenzgebiet zwischen Israel und dem Libanon fast täglich zu Gefechten zwischen israelischen Soldaten und Kämpfern der mit der Hamas verbündeten und vom Iran unterstützten schiitischen Hisbollah-Miliz.

Nach Angriff durch Iran

Der Vorfall an der israelisch-libanesischen Grenze erfolgt nach dem beispiellosen Angriff des Iran auf Israel am Wochenende, den Teheran als Vergeltung für einen Israel zugeschriebenen Angriff auf ein iranisches Konsulatsgebäude in Damaskus bezeichnet.

Zeitgleich mit dem iranischen Angriff hatte die Hisbollah nach eigenen Angaben zwei Salven von Katjuscha-Raketen auf israelische Militärstützpunkte auf den besetzten Golanhöhen abgefeuert. (afp)