Brasilien

Hotelpreise: Österreichs Präsident reist nicht zur UN-Klimakonferenz COP30

Hotelpreise von mehr als 850 Euro pro Nacht: Österreichs Bundespräsident Van der Bellen fliegt nicht zur Klimakonferenz COP30 nach Belem in Brasilien. Die Kosten sind zu hoch.

top-article-image

Luftaufnahme von Belém im brasilianischen Bundesstaat Pará, aufgenommen am 17. Juni 2025. Brasilien wird im November die UN-Klimakonferenz COP30 in der Amazonasstadt Belém ausrichten.

Foto: Carlos Fabal/AFP via Getty Images

Redaktion
Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen reist nicht zur UN-Klimakonferenz COP30 im November in Brasilien. Er begründete die Entscheidung am Donnerstag gegenüber der Nachrichtenagentur AFP mit den „diesmal besonders hohen Kosten“.
Diese seien „nicht im engen budgetären Rahmen der Präsidentschaftskanzlei“. Die COP30 findet vom 10. bis zum 21. November in der Amazonasstadt Belém statt, für Österreich wird eine Verhandlungsdelegation an der Klimakonferenz teilnehmen.
Österreich verfolgt derzeit eine Sparpolitik. Die Budgetkonsolidierung verlange „von allen öffentlichen Stellen Kürzungen und Budgetdisziplin“, fügte Van der Bellen an. Er hob jedoch die Bedeutung der COP hervor und wünschte dem brasilianischen Vorsitz „alles Gute für eine erfolgreiche COP“.

Kritik an den Unterbringungskosten wächst

Belém hat 1,3 Millionen Einwohner. Die Hotelpreise können bei mehr als 850 Euro pro Nacht liegen, was als „Missbrauch“ kritisiert wurde. Brasilien rechnet mit rund 50.000 Teilnehmern an der Klimakonferenz und hat nach eigenen Angaben Unterkünfte für 53.000 Menschen in Belém gefunden.
In der vergangenen Woche schloss Brasilien einen Wechsel des Veranstaltungsortes aus, nachdem es Kritik an den Unterbringungskosten gegeben hatte. Am Montag ist ein weiteres Treffen der COP-Organisatoren geplant, dabei soll es auch um Fragen wie die Unterbringung gehen. (afp/red)

