Logo Epoch Times

vor 2 Stunden

Evergrande kündigt Aufhebung von Notierung an Hongkonger Börse an

vor 2 Stunden

Bild eines kosmischen Jets enthüllt das „Auge von Sauron“

vor 3 Stunden

US-Außenministerium: Rubio telefoniert vor Gipfeltreffen in Alaska mit Lawrow

vor 4 Stunden

Frankreich: Leiter von staatlicher Einrichtung wegen Kokainkaufs suspendiert

vor 4 Stunden

US-Regierungsbericht: „Erhebliche Menschenrechtsprobleme“ in Deutschland

vor 4 Stunden

Wachstumsdelle überwunden: Gaming-Markt zieht wieder an

vor 5 Stunden

Frankreich verabschiedet umstrittenes Gesetz über Pestizid-Verbot

vor 5 Stunden

Entsetzen in Gambia nach Tod von Baby durch Genitalverstümmelung

vor 6 Stunden

„Nichts wird übrig bleiben“: Israel bereitet sich auf Einsatz gegen Hamas in Gaza vor

vor 6 Stunden

Leiche eines vermissten 13-Jährigen an Bahngleisen entdeckt

Logo Epoch Times
Zehntausende Menschen wurden in zwei Jahren getötet

Krieg im Sudan: Treffen von US-Sondergesandtem mit sudanesischem Armeechef in der Schweiz

Sudans Armeechef Abdel Fattah al-Burhan und der US-Sondergesandte Massad Boulos haben sich zu Gedprächen in der Schweiz getroffen. Es wurden eine Waffenruhe und die Lieferung humanitärer Hilfe besprochen.

top-article-image

Geflüchtete Frauen aus dem Sudan (Archivbild)

Foto: Eva-Maria Krafczyk/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Vor dem Hintergrund verstärkter US-Bemühungen um eine Waffenruhe im Bürgerkriegsland Sudan haben sich Sudans Armeechef Abdel Fattah al-Burhan und der US-Sondergesandte Massad Boulos sudanesischen Angaben zufolge zu Gesprächen in der Schweiz getroffen.
Wie die Nachrichtenagentur AFP am Dienstag aus sudanesischen Regierungskreisen erfuhr, fand das dreistündige Treffen am Montag statt. Dabei sei ein US-Friedensvorschlag „für einen umfassenden Waffenstillstand im Sudan und die Lieferung humanitärer Hilfe“ besprochen worden.

Blutiger Machtkampf seit April 2023

Im Sudan liefern sich die Armee von Militärherrscher Fattah al-Burhan und die RSF-Miliz seines früheren Stellvertreters Mohamed Hamdan Daglo seit April 2023 einen blutigen Machtkampf.
Mehr dazu
Der Norden und der Osten des Landes sind weitestgehend unter der Kontrolle der Militärregierung. Die RSF kontrolliert große Gebiete des Südens und fast die komplette Region Darfur.
Der Konflikt im Sudan hat die größte Hunger- und Flüchtlingskrise der Welt ausgelöst. Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR wurden in den vergangenen zwei Jahren zehntausende Menschen getötet und mehr als 14 Millionen Menschen gewaltsam vertrieben. Bisherige Vermittlungsbemühungen der USA und Saudi-Arabiens blieben erfolglos.(afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.