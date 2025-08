Kurz vor der 10-Tage-Frist: Trumps Sondergesandter Witkoff reist nach Russland

Der US-Sondergesandte Steve Witkoff reist nach Angaben von US-Präsident Donald Trump in den kommenden Tagen nach Russland. Witkoff werde „Mittwoch oder Donnerstag“, nach Russland reisen, sagte Trump am Sonntag vor Reportern. Witkoff war bereits mehrfach in Russland und traf sich mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Trump hatte Russland am 29. Juli ein Ultimatum von zehn Tagen zur Beendigung des Ukraine-Krieges gesetzt. Der Kreml zeigte sich offiziell unbeeindruckt von den US-Drohungen. Danach will Trump Sanktionen gegen Russlands Handelspartner verhängen.

Mit seiner Zoll-Drohung will der US-Präsident die wirtschaftliche Basis Russlands weiter schwächen, indem vor allem große Abnehmer im Energie-Sektor wie China und Indien stärker unter Druck gesetzt werden.

Trump sagte, dass sich zwei Atom-U-Boote, die er nach einem in Onlinenetzwerken ausgetragenen Wortgefecht mit dem früheren russischen Präsidenten Dmitri Medwedew entsandt hatte, nun „in der Region“ befänden. Trump äußerte sich nicht dazu, ob es sich um U-Boote mit Atomantrieb oder um solche mit nuklearer Bewaffnung handelt.

Auch führte er nicht aus, wohin genau die U-Boote entsandt werden. Die Positionen von Atom-U-Booten der US-Streitkräfte sind streng geheim. (afp/dpa/red)