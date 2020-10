Leibarzt nach Rückkehr des Präsidenten ins Weiße Haus: „Trump geht es weiterhin extrem gut“

Der Leibarzt von US-Präsident Donald Trump sagte, der Präsident habe eine „erholsame erste Nacht zu Hause“ verbracht. Wenige Tage nachdem bei ihm COVID-19 diagnostiziert worden war, kehrte der Präsident am Montag ins Weiße Haus zurück.

Der Arzt im Weißen Haus, Dr. Sean P. Conley, sagte: „Heute hatte er keinerlei Symptome“ des Virus.

Der Gesundheitszustand des Präsidenten sei stabil, und sein „ambulanter Sauerstoffsättigungsgrad“ liege bei 95 bis 97 Prozent.

Insgesamt geht es ihm weitgehend sehr gut“, sagte Conley in einer Erklärung, die von der Pressesprecherin des Weißen Hauses, Kayleigh McEnany, veröffentlicht wurde. „Ich werde Sie auf dem Laufenden halten, sobald wir mehr wissen.“

Nachdem er am Montag aus dem Walter Reed Militärkrankenhaus ins Weiße Haus zurückgekehrt war, ging der Präsident auf den Truman-Balkon, nahm seine Maske ab und salutierte den Militäroffizieren. Kritiker meinten, Trump habe unverantwortlich gehandelt.

Ein Sprecher sagte jedoch, Trump wollte Stärke vermitteln.

In Zeiten wie diesen, in diesen Momenten, ist es für den Oberbefehlshaber [Präsidenten] äußerst wichtig, unserer einheimischen Bevölkerung das Vertrauen auszusprechen, und es ist sehr wichtig, unseren Verbündeten und Gegnern gegenüber“, sagte die Kommunikationsdirektorin des Weißen Hauses, Alyssa Farah, am Dienstag gegenüber Fox News.

Sie fügte hinzu, Trump „vermittle ein Bild der Stärke“.

Farah sagte, dass die Amerikaner während der Viruspandemie „ihren Präsidenten stark und führend sehen“ müssten.

Der Präsident gab am 2. Oktober gegen 1 Uhr morgens bekannt, dass er und First Lady Melania Trump sich mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt hatten, nachdem die Beraterin des Weißen Hauses, Hope Hicks, positiv getestet worden war. Der Präsident verbrachte daraufhin mehrere Tage im Walter-Reed-Krankenhaus in Maryland.

Conley und andere Ärzte sagten in einem Update am Sonntag, Trump habe Sauerstoff erhalten, nachdem seine Blutsauerstoffwerte am Freitag gesunken waren. Dazu hatte der Präsident noch Fieber. Doch schon am Sonntag verkündete das Ärzteteam, dass Trump gut auf die Behandlung ansprach und sich sein Gesundheitszustand verbessert habe.

Mehrere andere Personen wurden positiv auf das CCP-Virus getestet, darunter Trump 2020-Kampagnenmanager Bill Stepien, die Vorsitzende des republikanischen Nationalkomitees Ronna McDaniel, die Beraterin des Weißen Hauses, Hope Hicks, Senator Ron Johnson (R-Wis.), Senator Thom Tillis (R-N.C.), Senator Mike Lee (R-Utah), die ehemalige Beraterin des Weißen Hauses, Kellyanne Conway, sowie die Pressesprecherin des Weißen Haues, Kayleigh McEnany.

Am Dienstagmorgen kündigte Trump an, dass er am 15. Oktober an der TV-Debatte zur Präsidentschaftswahl 2020, mit dem Kandidaten der Demokraten, Joe Biden, teilnehmen werde.

Ich freue mich auf die Debatte am Donnerstagabend, dem 15. Oktober in Miami. Es wird großartig werden“, schrieb er auf Twitter. Sekunden davor schrieb Trump: „ICH FÜHLE MICH GROßARTIG!“

In einem Video am Montag erklärte Trump, dass seine Regierung „wieder an die Arbeit geht“.

Das Original erschien in The Epoch Times USA unter dem Titel: Trump ‘Continues to Do Extremely Well’ After CCP Virus Diagnosis: Doctor (deutsche Bearbeitung von rm)