Mann erschießt mindestens fünf Menschen in Altersheim in Kroatien

Bei einem Schusswaffenangriff in einem Altersheim in Kroatien sind Medienberichten zufolge mindestens fünf Menschen getötet und mehrere weitere verletzt worden.

Ein Unbekannter habe am Montag in der Einrichtung in Daruvar rund 130 Kilometer östlich der Hauptstadt Zagreb das Feuer eröffnet, berichtete der staatliche Sender HRT. Fünf Opfer seien sofort tot gewesen, es gebe weitere Verletzte, berichtete „index.hr“.

Anschließend sei er geflohen, aber schnell von der Polizei gefasst worden. Die Polizei wollte sich zunächst nicht zu der Tat äußern.

Täter ein pensionierter Militärpolizist

Örtliche Medien berichteten, bei dem Schützen handele es sich um einen 1973 geborenen pensionierten Militärpolizisten. Er habe in dem Heim seine Mutter getötet. Bei den übrigen vier Todesopfern handelte es sich demnach um andere Heimbewohner sowie Mitarbeiter der Einrichtung.

Die Zeitung „Jutarnji List“ berichtete, drei weitere Menschen seien verletzt worden, einer von ihnen schwer. Kroatischen Medien zufolge wurde der Angreifer in einem Café in der Nähe des Altersheims festgenommen.

Am Tatort werden Gesundheitsminister Vili Beroš, der Minister für Arbeit, Rentensystem, Familien- und Sozialpolitik Marin Piletić sowie Innenminister Davor Božinović erwartet. Auch Ministerpräsident Andrej Plenković will sich am Nachmittag zum tödlichen Angriff äußern (afp/dpa/red)