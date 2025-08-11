Medien: Trump verlängert Frist im Zollstreit mit China um weitere 90 Tage

Wenige Stunden vor dem Auslaufen der Pause im Zollstreit zwischen China und den USA hat US-Präsident Donald Trump die Frist US-Medien zufolge um weitere 90 Tage verlängert.

Trump habe ein entsprechendes Dekret unterzeichnet, berichteten am Montag das „Wall Street Journal“ und der Sender CNBC. Zuvor hatte der US-Präsident die „ziemlich gut“ laufenden Verhandlungen mit Peking gelobt.

Trump hatte Anfang April hohe Strafzölle gegen China verhängt, Peking reagierte mit Gegenzöllen, woraufhin Trump wiederum seine Zölle erhöhte. Zwischenzeitlich lag das beidseitige Zollniveau bei deutlich über 100 Prozent.

Mitte Mai einigten sich die beiden Länder bei Gesprächen in Genf dann darauf, die Aufschläge für zunächst 90 Tage stark zu reduzieren. Diese Vereinbarung sollte diesen Dienstag auslaufen.

Zuletzt hatten sich hochrangige Vertreter der US-Regierung für eine mögliche Fristverlängerung ausgesprochen. (afp/red)