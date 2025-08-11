Logo Epoch Times

Japanische Wetterwarnung

Mehrere Vermisste nach Starkregen: Japan ruft 3 Millionen Menschen zur Evakuierung auf

Im Südwesten Japans rufen die Behörden Millionen Menschen zur Evakuierung auf. Grund sind Starkregen, Überschwemmungen und Erdrutsche.

top-article-image

Menschen im starken Regen in der Stadt Kumamoto in der Präfektur Kumamoto im Südwesten Japans am 11. August 2025.

Foto: STR/JIJI Press/AFP via Getty Images

Redaktion
Angesichts heftiger Regenfälle und Überschwemmungen im Südwesten Japans haben die Behörden Millionen Menschen zur Evakuierung aufgerufen. Laut der Katastrophenschutzbehörde wurde am Montagmorgen mehr als drei Millionen Menschen die Evakuierung empfohlen.
Etwa 384.000 Einwohner der am stärksten vom Starkregen getroffenen Region Kumamoto seien von der höchste Warnstufe betroffen. Mehrere Menschen würden infolge von Erdrutschen vermisst.

Lebensbedrohliche Situation

„Die Situation ist lebensbedrohlich“, erklärte der japanische Wetterdienst mit Blick auf Erdrutsche und Überschwemmungen. „Selbst an Orten, an denen normalerweise keine Katastrophen zu erwarten sind, ist höchste Wachsamkeit geboten.“
Bis zum frühen Montagmorgen fielen in der Stadt Tamana mehr als 37 Zentimeter Regen – laut Wetterdienst ein Rekord für die Region.
Medienberichte aus verschiedenen Ortschaften in Kumamoto zeigten Häuser, Geschäfte und Fahrzeuge, die etwa einen Meter tief unter Wasser standen. Angeschwollene Flüsse rissen Fahrzeuge mit und beschädigten die Straßen. (afp/red)

