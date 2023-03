Militärische Großübung „Sea Shield 2023“ mit politischer Botschaft

Kriegsschiffe, Flugzeuge und Taucher schwärmten am Montag im Mündungsgebiet der Donau aus. Neben den zehn Ländern der NATO nehmen auch Moldawien und Georgien an der gemeinsamen militärischen Übung teil. Derweil trainiert Russland seine Muskeln – zusammen mit China und dem Iran – am Golf von Oman.

Zwölf NATO-Staaten trainieren derzeit in militärischer Hinsicht in Rumänien. Nach einem Jahr Pause wegen des Krieges hat nun eine militärische Großübung begonnen. Die Mission mit dem Codenamen „Sea Shield 2023“ wird bis zum 2. April dauern.

Laut einer Erklärung der rumänischen Marine werden an der zweiwöchigen Operation 3.400 Soldaten, 30 Kriegsschiffe aus Rumänien, 2 aus Bulgarien, 14 Flugzeuge und Hubschrauber aus Frankreich, Rumänien, den USA und der Türkei, 15 schnelle Angriffsflugzeuge der rumänischen Verteidigungsinstitutionen sowie 57 landgestützte Militärfahrzeuge und Artillerie beteiligt sein. Gleichzeitig wurden Militärtaucher und nukleare, biologische und chemische Abwehrkräfte mobilisiert, berichtet das rumänische Portal „KrónikaOnline“.

Schutz auf dem Land, dem Meer und in der Luft

An der NATO-Übung sind Albanien, Bulgarien, Frankreich, Georgien, Griechenland, Polen, Portugal, das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland, die Niederlande, die Republik Moldau, die Vereinigten Staaten von Amerika und die Türkei beteiligt. Deutschland hat sich bei dieser Mission nicht zur Teilnahme entschlossen.

Mit den Militärübungen werden Streitkräfte auf die Land-, See-, Unterwasser- und Luftverteidigung vorbereitet. Nach Angaben der Marine wird am 22. März auch scharfe Munition auf dem Schießplatz Babadag abgefeuert. Das US-Marine-Regiment, rumänische Einheiten der Bodentruppen sowie polnische und moldawische Partner werden ebenfalls an dieser Operation teilnehmen.

Die Übungen werden in den zwei Wochen auch Auswirkungen auf die Bevölkerung haben. „Am 27. und 29. März wird eine Reihe von Evakuierungen der Bevölkerung aus Fluss- und Seegebieten stattfinden und am 30. März wird eine Demonstrationsübung zur Neutralisierung feindlicher Luftlandungen in einem an einen Wasserlauf angrenzenden Gebiet abgehalten“, berichtet „DefenseRomania“.

Für die militärischen Übungen wurde durch die NATO ein Krisenreaktionsszenario vorbereitet. Dieses wird von den Teilnehmern genutzt, um die verschiedenen Vorgehensweisen zu üben.

„Diese Übung ist eine hervorragende Gelegenheit, das gegenseitige Verständnis, die Zusammenarbeit, das Vertrauen und den Zusammenhalt zwischen allen Beteiligten zu verbessern und eine großartige Gelegenheit, die Präsenz und das Engagement der NATO für die kollektive Verteidigung auf See zu demonstrieren“, erklärte Konteradmiral Manuel Aguirre, Kommandant der SNMG2 im Zusammenhang mit „Sea Shield“ in 2021.

Russland, China und der Iran übten gemeinsam

In der Zwischenzeit war Russland auch nicht inaktiv. Am Samstag gab das Moskauer Verteidigungsministerium bekannt, dass Russland, der Iran und China eine gemeinsame Militärübung im Arabischen Meer abgehalten haben.

„Während der Operation, die in der Nähe der südiranischen Hafenstadt Chabahar stattfand, wurden auch Schießübungen mit Angriffen auf See- und Luftziele durchgeführt“, berichtet das Wirtschaftsportal „VG“.

Das russische Kriegsschiff „Admiral Gorshkov“, das derzeit mit der modernsten Waffe ausgestattet ist, nahm ebenfalls an den Übungen teil. Die Fregatte ist mit Zirkon-Hyperschalldrohnen ausgerüstet. Diese können Ziele in einer Entfernung von bis zu 1.000 Kilometern zerstören.

Symbol der Stärke und der Zusammenarbeit

Sowohl Russland als auch die NATO halten regelmäßig Militärübungen ab. Gleichzeitig bilden diese Übungen angesichts des Krieges in der Ukraine eine politische Botschaft, die über taktische Ziele hinausgeht. Sowohl im Bereich der russisch-chinesischen Zusammenarbeit als auch im Fall der NATO stärken diese Operationen die Einheit und Präsenz der Bündnisse.

Nach Ansicht von Fachleuten ist diese politische Botschaft gerade jetzt besonders wichtig, da sich in den letzten Jahren eine Reihe bereits bestehender Bruchlinien in der NATO verschärft haben. Dazu gehören die türkisch-deutsche, die türkisch-amerikanische und die US-amerikanisch-französische Spaltung.