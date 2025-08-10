Logo Epoch Times

vor 37 Minuten

NRW: Teil von Kirmes-Gondel fällt auf Besucher und verletzt ihn

vor einer Stunde

Österreich: Mann springt auf fahrenden Schnellzug auf und fährt außen mit

vor 2 Stunden

Erdbeben der Stärke 6,1 erschüttert Westen der Türkei

vor 3 Stunden

Südfrankreich: Großbrand in weiten Teilen gelöscht

vor 4 Stunden

„Starker Tobak“: Bas verteidigt Merz in Streit um Teilstopp von Waffenlieferungen an Israel

vor 5 Stunden

Londoner Polizei: Über 520 Festnahmen bei Protest für verbotene propalästinensische Gruppe

vor 5 Stunden

Deutsche Hockey-Teams mit verheißungsvollem EM-Start

vor 6 Stunden

Kurswechsel: Merz-Botschaft an Netanjahu – CSU fühlt sich übergangen

vor 7 Stunden

Ukraine meldet Rückeroberung von Dorf bei Sumy

vor 9 Stunden

Ökonomin Grimm für Leistungskürzungen bei Sozialversicherungen

Logo Epoch Times
Die meisten Todesopfer sind Frauen und Kinder

Sudan: Mindestens 63 Menschen in belagerter Stadt Al-Faschir in einer Woche verhungert

top-article-image

Flüchtlinge aus dem Sudan (Archivbild)

Foto: Eva-Maria Krafczyk/dpa

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

In der belagerten sudanesischen Stadt Al-Faschir in der Krisenregion Darfur sind nach Angaben eines Gesundheitsvertreters binnen einer Woche mindestens 63 Menschen verhungert. Bei den meisten Todesopfern handle es sich um Frauen und Kinder, sagte der Vertreter des Gesundheitsministeriums des Bundesstaates Nord-Darfur am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP.
In der Zählung seien nur Menschen, die in Krankenhäusern an Mangelernährung gestorben seien. Häufig würden Familien ihre Toten begraben, ohne vorher ärztliche Hilfe gesucht zu haben.
Im Sudan liefern sich die Armee von Militärherrscher Fattah al-Burhan und die RSF-Miliz seines früheren Stellvertreters Mohamed Hamdan Daglo einen blutigen Machtkampf. Der Norden und der Osten des Landes sind weitestgehend unter der Kontrolle der Militärregierung. Die RSF kontrolliert große Gebiete des Südens und fast die komplette Region Darfur.
Mehr dazu

Tausenden Menschen droht der Hungertod

Al-Faschir ist die letzte größere Stadt in Darfur, die noch von der Armee kontrolliert wird. Kämpfer der RSF-Miliz belagern die Stadt seit Mai 2024, die Menschen sind komplett von Hilfslieferungen abgeschnitten. Tausende von ihnen drohen nach Einschätzung des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen (WFP) zu verhungern.
Der Konflikt im Sudan hat die größte Hunger- und Flüchtlingskrise der Welt ausgelöst. Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR wurden in den vergangenen zwei Jahren zehntausende Menschen getötet und mehr als 14 Millionen Menschen gewaltsam vertrieben. (afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.