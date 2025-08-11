Logo Epoch Times

Mehrere Vermisste nach Starkregen: Japan ruft 3 Millionen Menschen zur Evakuierung auf

Nvidia und AMD zahlen 15 Prozent Zoll für Exporte nach China

Libanon plant Entwaffnung der Hisbollah: Einzig die Armee soll das Staatsgebiet verteidigen

Mehr als 1.000 Menschen evakuiert: Waldbrände im Nordwesten Spaniens

Schulstart in Deutschland – bei Sommerhitze

Auch Australien will Palästina als Staat anerkennen

Sudan: Mindestens 63 Menschen in belagerter Stadt Al-Faschir in einer Woche verhungert

NRW: Teil von Kirmes-Gondel fällt auf Besucher und verletzt ihn

Österreich: Mann springt auf fahrenden Schnellzug auf und fährt außen mit

Erdbeben der Stärke 6,1 erschüttert Westen der Türkei

Nahe der Stadt Sindirgi

Mindestens ein Toter und 29 Verletzte bei Erdbeben im Westen der Türkei

Bei einem Erdbeben der Stärke 6,1 im Westen der Türkei ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen, es wird von 29 Verletzten berichtet. Einige Gebäude stürzten ein.

top-article-image

Menschen beseitigen in Sindirgi die Trümmer eines eingestürzten Gebäudes.

Foto: Bahadir Demirceviren/IHA/AP/dpa

Redaktion
Bei einem Erdbeben im Westen der Türkei ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen, 29 weitere wurden verletzt. Das Beben der Stärke 6,1 ereignete sich am Sonntagabend in der Provinz Balikesir nahe der Stadt Sindirgi, wie die türkische Katastrophenschutzbehörde mitteilte.
„Eine 81-jährige Person verstarb kurz nachdem sie aus den Trümmern gerettet worden war“, sagte der türkische Innenminister Ali Yerlikaya vor Journalisten in Balikesir. Von den 29 Verletzten sei niemand schwer verwundet.
In den Dörfern rund um Sindirgi stürzten nach Angaben des Ministers 16 Gebäude ein, darunter vier Wohnhäuser und zwölf leerstehende Gebäude. Alle Bewohner konnten die Gebäude rechtzeitig verlassen, betonte Yerlikaya. 319 Rettungskräfte seien in das Gebiet entsandt worden.

20 Nachbeben folgten

Im Stadtzentrum von Sindirgi stürzte nach Angaben des Bürgermeisters Serkan Sak ein dreistöckiges Haus ein. „Sechs Menschen wohnten in diesem Gebäude“, sagte Sak dem Sender NTV.
„Vier Menschen wurden aus den Trümmern geborgen“ – darunter auch die 81-jährige Person, die kurz darauf verstarb. Derzeit würden die Bemühungen fortgesetzt, die anderen Bewohner zu bergen.
Auf das Beben der Stärke 6,1, das sich um 19:53 Uhr Ortszeit ereignete, folgten laut der türkischen Katastrophenschutzbehörde 20 Nachbeben mit einer Stärke zwischen 3,5 und 4,6.
Die Erschütterungen waren demnach in zahlreichen Städten zu spüren, unter anderem in Istanbul und Izmir. Die Türkei wird öfter von teilweise schweren Erdbeben erschüttert. (afp/red)

