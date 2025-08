Nach Deal mit Trump: Niederlande kaufen als erstes Land US-Waffen für die Ukraine

Es gehe um militärische Ausrüstung im Umfang von 500 Millionen Euro, erklärte Verteidigungsminister Ruben Brekelmans im Onlinedienst X. „Die Niederlande übernehmen nun die Führung bei der Lieferung von Militärausrüstung aus amerikanischen Beständen.“

Der Kauf erfolgt im Rahmen eines im vergangenen Monat von US-Präsident Donald Trump und NATO-Generalsekretär Mark Rutte in Washington vereinbarten Mechanismus. Dabei bezahlen andere Länder Verteidigungssysteme und Munition aus US-Lagern, die dann in die Ukraine geliefert werden. Auch Deutschland will Kiew auf diese Weise unterstützen.

„Indem wir die Ukraine entschlossen unterstützen, erhöhen wir den Verhandlungsdruck auf Russland“, erklärte Brekelmans. Die Truppen Moskaus hatten bei ihrem Angriffskrieg in der Ukraine zuletzt zunehmend an Boden gewonnen. Zugleich verstärkte unter anderem Trump den Druck auf Moskau für eine Waffenruhe: Der US-Präsident setzte Russland eine Frist bis Freitag, um die Angriffe auf die Ukraine zu beenden. (afp/red)