NATO-Großübung mit georgischen Truppen bei Tiflis gestartet

Georgien hat am Montag großangelegte gemeinsame Militärübungen mit der NATO gestartet. An der bis 18. September dauernden Großübung „Noble Partner“ auf den Militärstützpunkten Vaziani und Camp Norio unweit der Hauptstadt Tiflis nehmen rund 2.800 Soldaten aus den USA, Frankreich, Großbritannien und Polen teil. Die ehemalige Sowjetrepublik strebt seit Jahren eine Mitgliedschaft in dem westlichen Verteidigungsbündnis an.

Regierungschef Giorgi Gacharia bezeichnete die Übungen als „wichtigsten Teil“ der Bemühungen Georgiens um eine NATO-Mitgliedschaft. Sie seien „eine Garantie für den Frieden in unserem Land“ und „gegen niemanden gerichtet“, betonte er vor den Soldaten zum offiziellen Beginn der Übungen.

Moskau lehnt eine NATO-Mitgliedschaft der Kaukasusrepublik strikt ab. Zwar verkündete die NATO im Jahr 2008, dass Georgien Mitglied werden soll, doch bis heute wartet das Land vergeblich auf den Start des formellen Beitrittsprozesses.

Georgien nahm bereits an internationalen Friedensmissionen im Kosovo, dem Irak und der Zentralafrikanischen Republik teil und beteiligte sich massiv am NATO-Einsatz in Afghanistan.

Im August 2008 führte Georgien einen kurzen Krieg gegen Russland, als es versuchte, die abtrünnige Region Südossetien militärisch wieder unter seine Kontrolle zu bringen. Die Auseinandersetzung endete nach nur fünf Tagen mit der Niederlage der georgischen Streitkräfte, der Anerkennung Südossetiens und der ebenfalls abtrünnigen Region Abchasien durch Moskau und der dortigen Stationierung von tausenden russischen Soldaten. (afp)