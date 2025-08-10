Logo Epoch Times

„Verantwortungslos“

Österreich: Mann springt auf fahrenden Schnellzug auf und fährt außen mit

Ein 24-jähriger Mann sprang am Samstagabend auf einen fahrenden Zug auf und fuhr außen mit. Später konnte er an Bord steigen. Ein Sprecher der österreichischen Bahn nannte das Verhalten des Mannes „verantwortungslos“.

top-article-image

Ein Nachtzug der ÖBB (Österreichische Bundesbahnen) steht im Bahnhof Hamburg-Altona kurz vor der Abfahrt nach Wien.

Foto: Bodo Marks/dpa/dpa

Redaktion
In Österreich ist ein Mann nach einer Zigarettenpause auf einen fahrenden Schnellzug aufgesprungen und für kurze Zeit außen an dem Zug mitgefahren. Nach einem Nothalt habe der Mann an Bord steigen können, sagte ein Sprecher der österreichischen Bahn ÖBB, Herbert Hofer, der Nachrichtenagentur AFP am Sonntag. Der Vorfall ereignete sich demnach am späten Samstagabend.
Der Mann wurde nach dem endgültigen Halt des Zuges in Wien von der Polizei abgeführt, wie das Nachrichtenportal „Heute.at“ berichtete. Demnach war der 24-jährige Mann bei einem Halt in der Stadt St. Pölten zum Rauchen ausgestiegen und verpasste dann die Weiterfahrt des Zuges.

„In den allermeisten Fällen geht sowas tödlich aus“

Bahnsprecher Hofer nannten das Verhalten des Mannes „verantwortungslos“. „In den allermeisten Fällen geht sowas tödlich aus“, sagte er. Zudem habe der Mann nicht nur sich selbst in Gefahr gebracht. Hätte er tot unter dem Zug gelegen, hätten Feuerwehr, Polizei und Bestatter anrücken müssen.
„Das ist ja eine irrsinnige Belastung für alle Mitbürger, für diejenigen, die da mitgefahren sind“, sagte Hofer.
Der Railjet-Zug war von Zürich nach Wien unterwegs. Im 60 Kilometer vor Wien gelegenen St. Pölten stieg der Mann laut „Heute.at“ zum Rauchen aus. Als er die Weiterfahrt verpasste, sprang er auf den Zug auf und klemmte sich zwischen zwei Waggons, wie Passagiere dem Boulevardportal berichteten. Der Mann habe von außen an die Scheibe geklopft, woraufhin ein Schaffner die Notbremse ausgelöst habe.
„Der Schaffner hat ihn ordentlich zusammengebrüllt“, zitierte „Heute.at“ einen Passagier. Der Zug kam mit sieben Minuten Verspätung am Endbahnhof Wien an, wie Hofer bestätigte.
Raucher, die die Weiterfahrt ihres Zuges verpassen und sich deswegen an einen fahrenden Zug klammern, gibt es immer wieder. In den meisten Fällen drohen den Bahn-„Surfern“ Ermittlungen. (afp/red)

