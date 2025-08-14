Russischer Vormarsch: Ukraine ordnet Evakuierung weiterer Ortschaften an

Wegen dem weiteren Vormarsch russischer Truppen im Osten der Ukraine haben die Behörden im Land die Evakuierung der Stadt Druschiwka und weiterer frontnaher Ortschaften angeordnet.

Die „Zwangsevakuierung“ Druschiwkas habe begonnen, für vier weitere Siedlungen sei sie angeordnet worden, erklärte der Chef der Militärverwaltung in der Region Donezk, Wadym Filaschkin, am Donnerstag. In Druschiwka befänden sich derzeit noch 1.879 Kinder.

Am Mittwoch hatten ukrainische Behörden bereits die Evakuierung der Ortschaft Biloserske angeordnet. Am Donnerstag rückte die russische Armee unterdessen weiter in der Region Donezk vor, nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau nahm sie die Dörfer Iskra und Schtscherbyniwka ein.