Ukraine-Krieg
Russischer Vormarsch: Ukraine ordnet Evakuierung weiterer Ortschaften an
Nachdem die russischen Streitkräfte in der Ostukraine weiter vorgerückt sind, hat die Militärverwaltung in der Region Donezk die Evakuierung weiterer Ortschaften angeordnet.
Lesedauer: 1 Min.
Wegen dem weiteren Vormarsch russischer Truppen im Osten der Ukraine haben die Behörden im Land die Evakuierung der Stadt Druschiwka und weiterer frontnaher Ortschaften angeordnet.
Die „Zwangsevakuierung“ Druschiwkas habe begonnen, für vier weitere Siedlungen sei sie angeordnet worden, erklärte der Chef der Militärverwaltung in der Region Donezk, Wadym Filaschkin, am Donnerstag. In Druschiwka befänden sich derzeit noch 1.879 Kinder.
Am Mittwoch hatten ukrainische Behörden bereits die Evakuierung der Ortschaft Biloserske angeordnet. Am Donnerstag rückte die russische Armee unterdessen weiter in der Region Donezk vor, nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau nahm sie die Dörfer Iskra und Schtscherbyniwka ein.
Zuvor hatte die russische Armee bereits deutliche Geländegewinne gemeldet. Bis Mittwoch war ihr nach einer AFP-Auswertung von Daten des US-Instituts für Kriegsstudien (Institute for the Study of War) binnen 24 Stunden der größte Geländegewinn seit mehr als einem Jahr gelungen. (afp/red)
