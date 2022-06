Schweiz, Malta, Japan, Mosambik und Ecuador in UN-Sicherheitsrat gewählt

Die Schweiz, Malta, Japan, Mosambik und Ecuador gehören in den Jahren 2023 und 2024 dem UN-Sicherheitsrat an. Die UN-Vollversammlung wählte die fünf Länder am Donnerstag als nichtständige Mitglieder in das wichtigste Entscheidungsgremium der Vereinten Nationen. „Wir werden zusammen mit den anderen Mitgliedern des Rates unser Bestes geben, damit er effektiv arbeiten kann“, sagte Japans Vize-Außenminister Odawara Kiyoshi nach der Abstimmung.

Japan wurde mit 184 von 193 Stimmen gewählt, die Schweiz erhielt 187 Stimmen, Mosambik 192, Ecuador 190 und Malta 185. Die Schweiz und Mosambik werden zum ersten Mal im UN-Sicherheitsrat vertreten sein. Der Schweizer Bundespräsident Ignazio Cassis kündigte an, im Sicherheitsrat für Frieden in der Welt einzusetzen und „als neutrales Land zu Kompromisslösungen beizutragen“.

Neben den fünf ständigen Mitgliedern USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien werden zehn weitere Staaten von der UN-Vollversammlung jeweils für zwei Jahre als nichtständige Mitglieder in das Gremium gewählt – jedes Jahr fünf. Die Schweiz, Malta, Japan, Mosambik und Ecuador lösen am 1. Januar Indien, Norwegen, Kenia, Mexiko und Irland ab. Anders als die ständigen Ratsmitglieder verfügen die gewählten Mitglieder nicht über ein Vetorecht. (afp/dl)