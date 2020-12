Sidney Powell: „Jeder Republikaner“ sollte für Trump eintreten, wenn die Partei überleben soll

Sidney Powell ruft alle Republikaner auf, den Präsidenten zu unterstützen, denn es gehe hier auch um die Zukunft der Republikaner als Partei.

Rechtsanwältin Sidney Powell sagte, dass die Republikaner im Kongress Trumps Wahlanfechtung unterstützen sollten, wenn sie als Partei überleben wollen.

„[Trump] gewann mit mehr als 305 Wahlmännerstimmen und auch die Volksabstimmung. Er hat den größten Erdrutschsieg in der Geschichte gewonnen“, schrieb Powell auf Twitter.

You won more than 305 electoral votes & the popular vote as well You won in the greatest landslide in history. If the #RNC hopes to survive, every Republican should stand up for you now. A multi-billion $$ donor told me there’s no point donating at all when election is rigged. https://t.co/yXtDcel92h

Die Anwältin will damit darauf hinaus, dass der Präsident mindestens 305 Wahlmänner-Stimmen gewonnen hätte, wenn der Wahlbetrug vor den Gerichten und in den Staatsregierungen als solcher anerkannt wäre. Powell hat im Auftrag von US-Präsident Donald Trump Drittklagen wegen Wahlbetrugs eingereicht.

„Wenn das [Republikanische Nationalkomitee] zu überleben hofft, sollte jeder Republikaner jetzt für Sie [Trump] eintreten“, schrieb sie. „Ein Multi-Milliarden-[Dollar-]Spender sagte mir, dass es keinen Sinn ergibt, zu spenden, wenn die Wahl manipuliert wird“, fügte sie hinzu.

Später sagte die ehemalige Bundesanwältin, dass die bevorstehende Stichwahl in Georgia für die Sitze von Senatorin Kelly Loeffler und Senator David Perdue möglicherweise auch manipuliert wurde.

„Vielleicht haben sie schon gewonnen. Vielleicht hat jemand anderes gewonnen? Wie kann man eine Stichwahl von einer gescheiterten und betrügerischen ersten Wahl haben? Berichtigt zuerst die erste“, so Powell auf Twitter.

Dies geschieht, nachdem Präsident Trump kürzlich die republikanischen Mitglieder des Senats und des Repräsentantenhauses dafür kritisiert hat, dass sie seinen Vorschlag für einen sogenannten Stimulus-Scheck in Höhe von 2.000 US-Dollar nicht abgestimmt haben. Trump sagte, der Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell und seine Verbündeten hätten einen „Todeswunsch“.

„Wenn die Republikaner keine Todessehnsucht haben, und das Richtige tun wollen, müssen sie die 2.000 US-Dollar-Zahlungen so schnell es geht genehmigen. 600 US-Dollar IST NICHT GENUG!“, schrieb Trump auf Twitter.

Unless Republicans have a death wish, and it is also the right thing to do, they must approve the $2000 payments ASAP. $600 IS NOT ENOUGH! Also, get rid of Section 230 – Don’t let Big Tech steal our Country, and don’t let the Democrats steal the Presidential Election. Get tough! https://t.co/GMotstu7OI

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 29, 2020