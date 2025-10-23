Logo Epoch Times

„Druck auf Russland maximal zu erhöhen“

Ukraine-Krieg: Treffen der Koalition der Willigen in London

Am Freitag trifft sich in London die sogenannte Koalition der Willigen, um über die weitere Unterstützung für die Ukraine zu beraten. Ziel des Treffens ist es, den „Druck auf Russland maximal zu erhöhen“ und „die Ukraine bestmöglich und langfristig zu unterstützen“.

top-article-image

Immer wieder kommen die Vertreter der Koalition der Willigen zusammen, um über eine Friedenssicherung in der Ukraine zu sprechen (Archivfoto).

Foto: Kay Nietfeld/dpa

Redaktion
Einen Tag nach dem EU-Gipfel trifft sich am Freitag in London die sogenannte Koalition der Willigen, um über die weitere Unterstützung für die Ukraine zu beraten. Für Deutschland wird Außenminister Johann Wadephul (CDU) an dem Treffen teilnehmen, wie die Bundesregierung mitteilte.
Bei den Beratungen stehe das Ziel im Mittelpunkt, den „Druck auf Russland maximal zu erhöhen“ und „die Ukraine bestmöglich und durchhaltefähig zu unterstützen“, hieß es in Berlin.
Zu der „Koalition der Willigen“ haben sich rund 30 überwiegend europäische Staaten zusammengeschlossen, um die gemeinsame Unterstützung für die Ukraine abzustimmen und zu bündeln. Frankreich, Großbritannien und Deutschland nehmen in der Koalition eine Führungsrolle ein.(afp/red)

