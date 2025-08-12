Logo Epoch Times

Vorbereitung des Gipfeltreffens zwischen Trump und Putin

US-Außenministerium: Rubio telefoniert vor Gipfeltreffen in Alaska mit Lawrow

Donald Trump und Wladimir Putin wollen sich in Alaska treffen. (Archivbild)

Redaktion
Drei Tage vor dem Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Kreml-Chef Wladimir Putin hat US-Außenminister Marco Rubio mit seinem russischen Kollegen Sergei Lawrow telefoniert.
Das Gespräch habe der Vorbereitung des Treffens gedient, sagte die Sprecherin des US-Außenministeriums, Tammy Bruce, am Dienstag vor Journalisten in Washington. Beide Seiten hätten dabei ihr „Engagement für eine erfolgreiche Veranstaltung“ bekräftigt.
Rubio hatte zuvor Kritik an dem Treffen zwischen Trump und Putin zurückgewiesen. Die Menschen müssten verstehen, „dass ein Treffen für Präsident Trump kein Zugeständnis ist“, sagte Rubio am Dienstag in einem Radiointerview.
Für den US-Präsidenten gehe es vielmehr darum, „diesem Mann in die Augen zu schauen“, um eine Entscheidung zu treffen.
Trump und Putin wollen sich am Freitag im US-Bundesstaat Alaska zu Beratungen über den Ukraine-Krieg treffen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist zu dem Treffen nicht eingeladen.
Gespräche über eine Waffenruhe in dem seit dreieinhalb Jahren andauernden russischen Angriffskrieg waren bislang gescheitert. (afp/red)

