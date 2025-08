US-Sonderbeauftragter Witkoff in Moskau gelandet

Der US-Sondergesandte Steve Witkoff ist nach Angaben russischer Staatsmedien zu Gesprächen mit der russischen Staatsführung in Moskau angekommen. Witkoff sei vom Sonderbeauftragten des Präsidenten, Kirill Dmitriew, in Empfang genommen worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Tass am Mittwoch. Ob Witkoff bei seinem Russland-Besuch auch Kremlchef Wladimir Putin treffen wird, war zunächst nicht klar.

Die Gespräche finden vor dem Hintergrund der von US-Präsident Donald Trump gesetzten Frist zur Beendigung des Konflikts in der Ukraine statt, die am Freitag ausläuft. Trump hatte mit weiteren Sanktionen gegen Russland gedroht, sollte es seine Offensive nicht einstellen. Die Rede war von sogenannten Sekundärsanktionen gegen russische Handelspartner wie China und Indien.

Trump sagte am Dienstag, er wolle die Gespräche Witkoffs in Moskau abwarten, bevor er Strafmaßnahmen auf den Weg bringe. „Wir werden sehen, was passiert“, sagte er vor Journalisten.

Russland zeigte sich von den Drohungen bisher unbeeindruckt. Die Verhandlungen über eine Waffenruhe in der Ukraine liefen bisher ins Leere. (afp/red)