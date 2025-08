Witkoff in Moskau: Gespräche nach drei Stunden beendet

Kurz vor Ablauf der Frist, die US-Präsident Donald Trump dem Kreml zur Beendigung des Kriegs in der Ukraine gesetzt hat, hat der US-Sonderbeauftragte Steve Witkoff in Moskau mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin gesprochen. Das Treffen am Mittwoch dauerte nach Angaben der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass knapp drei Stunden. Angesichts der bisher erfolglosen Bemühungen, Putin zum Einlenken zu bewegen, forderte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj noch mehr Druck auf Moskau.

„Es ist sehr wichtig, dass alle Hebel gestärkt werden, die den Vereinigten Staaten, Europas und den G7-Staaten zur Verfügung stehen, so dass eine Waffenruhe wirklich in Kraft treten kann“, schrieb Selenskyj in Onlinemedien. Russland werde den Krieg nicht beenden, wenn es nicht ausreichend Druck spüre, fügte der ukrainische Präsident hinzu.

„Wir werden sehen, was passiert“

Trump hatte Russland mit weiteren Sanktionen gedroht, sollte Moskau den Angriffskrieg in der Ukraine nicht bis Freitag beenden. Der US-Präsident hatte sogenannte Sekundärsanktionen gegen russische Handelspartner wie China und Indien angekündigt.

Am Dienstag sagte er, er wolle die Gespräche Witkoffs in Moskau abwarten, bevor er eventuelle Strafmaßnahmen auf den Weg bringe. „Wir werden sehen, was passiert“, sagte Trump vor Journalisten. Über den Inhalt des Gesprächs zwischen Witkoff und Putin wurde zunächst nichts bekannt.

Zuvor hatte Trump Sekundärzölle in höhe von 100 Prozent in Aussicht gestellt. „Ich bin von [Putin] enttäuscht, denn ich dachte, wir hätten schon vor zwei Monaten eine Einigung erzielt, aber es scheint nicht dazu zu kommen“, sagte Trump am 14. Juli bei einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte im Weißen Haus. „Auf dieser Grundlage werden wir Sekundärzölle einführen […] Es ist ganz einfach, und sie werden bei 100 Prozent liegen, und so ist es nun einmal.“

Russland hatte sich von Trumps Ultimatum bisher unbeeindruckt gezeigt. „Drohungen“ in Bezug auf Zollaufschläge gegen die Handelspartner Russlands seien „illegal“, erklärte der Kreml am Dienstag, ohne direkt auf die USA Bezug zu nehmen.

Russland habe bewiesen, dass es „ziemlich gut darin sei, Sanktionen zu vermeiden“, sagte Trump am Montag. „Sie sind gerissene Typen“, sagte er über die Russen, die eine sogenannte Schattenflotte aufgebaut haben, die Öl und andere Güter rund um die Welt verschifft, um Sanktionen zu umgehen.

Ergebnislose Verhandlungen

Auch die Verhandlungen über eine Waffenruhe in der Ukraine liefen bisher ins Leere. Die Kriegsparteien trafen sich bereits drei Mal unter Vermittlung der Türkei und der USA in Istanbul. Es wurden Gefangenenaustausche vereinbart, Fortschritte in Bezug auf eine Waffenruhe gab es aber nicht. Russland hat seine Drohnen- und Raketenangriffe auf die Ukraine sogar verstärkt. Im Juli feuerte Moskau so viele Langstreckendrohnen wie noch nie auf das Nachbarland seit Beginn des Krieges im Februar 2022 ab.

Saporischschja und Donezk sind zwei der fünf ukrainischen Gebiete, die Russland für annektiert erklärt hatte. Die weiteren von Moskau teilweise besetzten Regionen sind Cherson, Luhansk und die Halbinsel Krim. Russland fordert die volle Kontrolle über die Gebiete und einen Verzicht der Ukraine auf einen Nato-Beitritt. Kiew hat beide Forderungen stets als „inakzeptabel“ zurückgewiesen. (afp/red)