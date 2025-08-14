Logo Epoch Times

vor einer Stunde

Pakistan schiebt erneut Afghanen aus Aufnahmeprogramm ab

vor 2 Stunden

Vorzeitiges Aus für Bahnchef Richard Lutz

vor 2 Stunden

EU plant 19. Sanktionspaket gegen Russland für „nächsten Monat“

vor 2 Stunden

Israels Finanzminister droht mit Annexion von Westjordanland

vor 2 Stunden

„Super Star“ kehrt heim: Lufthansa zeigt historische Flugzeuge

vor 2 Stunden

Moskau nennt weitere Details zum Alaska-Gipfel – Putin lobt Trump

vor 3 Stunden

Mädchen aus Freizeitbad Rulantica gelockt und missbraucht

vor 3 Stunden

UN-Plastikabkommen: 184 Staaten ringen um Einigung

vor 4 Stunden

Woher unser Gemüse kommt

vor 4 Stunden

Moskau: Russland und die Ukraine tauschen jeweils 84 Kriegsgefangene aus

Logo Epoch Times
40.000 Hektar im Nordwesten zerstört

Waldbrände: Spanische Polizei nimmt vier mutmaßliche Brandstifter fest

In verschiedenen Teilen Spaniens hat die die Guardia Civil mehrere Verdächtige wegen Brandstiftung festgenommen. In diesem Sommer sind laut Spaniens Innenminister bislang 25 Menschen wegen des Verdachts festgenommen worden, Waldbrände vorsätzlich verursacht zu haben.

top-article-image

Menschen rennen am 13. August 2025 während eines Waldbrands in der Nähe des Dorfes Larouco im Nordwesten Spaniens an einem verbrannten Gebiet vorbei.

Foto: MIGUEL RIOPA/AFP via Getty Images

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

Nach großflächigen Waldbränden in mehreren Regionen Spaniens haben Sicherheitskräfte am Donnerstag vier Menschen wegen mutmaßlicher Brandstiftung festgenommen.
Drei der Verdächtigen wurden nach Angaben der Guardia Civil in der nordwestlichen Region Kastilien und León in Gewahrsam genommen, wo Brände in diesem Jahr bereits 40.000 Hektar Land zerstört hatten und in dieser Woche zwei freiwillige Helfer im Einsatz ums Leben kamen.
Mehr dazu
Einer der Festgenommen soll einen Waldbrand verursacht haben, der insgesamt 2.200 Hektar zerstört hatte. Zuvor hatte die Guardia Civil die Festnahme des mutmaßlichen Verantwortlichen für sechs Waldbrände nahe der Großstadt Málaga im südspanischen Andalusien bekanntgegeben, bei denen zwischen 19. Juli und 3. August rund vier Hektar Land verwüstet worden waren.
Am Mittwoch hatte Spaniens Innenminister Fernando Grande-Marlaska im Radiosender RAC 1 gesagt, in diesem Sommer seien bis zu diesem Zeitpunkt 25 Menschen wegen des Verdachts festgenommen worden, Waldbrände vorsätzlich verursacht zu haben. (afp/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.