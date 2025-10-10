Logo Epoch Times

Haushaltssperre

Weißes Haus: Entlassungen wegen anhaltenden „Shutdowns“ haben begonnen

Wegen des anhaltenden Shutdowns haben laut dem Budgetdirektor des Weißen Hauses die „umfangreichen“ Entlassungen von Regierungsbeamten begonnen.

top-article-image

Die USA befinden sich derzeit im sogenannten „Shutdown“ (Archivbild).

Foto: Jose Luis Magana/AP/dpa

author-image
Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Entlassungen von Regierungsbeamten wegen des anhaltenden „Shutdowns“ haben nach Angaben der Regierung in Washington begonnen. Das gab der Budgetdirektor des Weißen Hauses, Russell Vought, am Freitag im Onlinedienst X bekannt. Die Entlassungen seien „umfangreich“, hieß es aus Regierungskreisen.

750.000 Bundesbeamte in den Zwangsurlaub

Wegen der Haushaltssperre in den USA wurden Schätzungen zufolge rund 750.000 Bundesbeamte in den Zwangsurlaub geschickt, während dieser Zeit bekommen sie kein Gehalt.
Ausgenommen sind Bereiche der Grundversorgung wie die Flugsicherung, Polizei, Grenzschutz oder die Notversorgung in Krankenhäusern. Trump hatte von Anfang an auch mit Massenentlassungen als Konsequenz aus dem „Shutdown“ gedroht.
Dieser war am Mittwoch vergangener Woche in Kraft getreten, nachdem sich der US-Kongress nicht auf einen Übergangshaushalt hatte einigen können.
Die Haushaltssperre endet erst, wenn ein Übergangshaushalt verabschiedet ist. Dafür brauchen Trumps Republikaner sieben Stimmen der oppositionellen Demokraten im Senat. (afp/red)

